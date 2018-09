El PP analizará las “deficiencias” de la sanidad en Huelva en un foro dirigido por sanitarios  

Mestre y González presentan esta iniciativa que estará liderada por el médico Juan Javier Márquez Cabeza

El Partido Popular de Huelva ha anunciado hoy la puesta en marcha de un foro en el que se analizará la situación sanitaria de la provincia y que estará dirigido y conformado por profesionales independientes del ámbito sanitario onubense.

Así lo han indicado hoy en rueda de prensa tanto la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, como el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que han presentado hoy el nuevo Foro de Sanidad organizado por el PP onubense, al frente del cual estará Juan Javier Márquez Cabeza, médico del hospital Juan Ramón Jiménez. Como han remarcado los populares, este foro realizará un informe sobre la situación de la sanidad onubense y sus “deficiencias”. El PP ha señalado que, además de este foro, se pondrán en marcha próximamente otros dedicados a diversas materias que estarán organizados por la parlamentaria Carmen Céspedes.

En rueda de prensa, la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP andaluz, Ana Mestre ha remarcado que este foro “es muy oportuno para seguir adelante con el modelo sanitario que defiende el candidato del PP a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno”, un modelo muy necesario puesto que “PSOE y C’s han llevado al Servicio Andaluz de Salud a su peor etapa”. Mestre se ha mostrado, en cambio, confiada en “poder revertir esta situación” con un gobierno del PP en Andalucía que lleve al SAS a cotas de “excelencia”.

La popular ha indicado, a este respecto, que las múltiples reivindicaciones de los profesionales y pacientes en Andalucía “tienen que llegar a su fin y, como se aproxima un adelanto electoral, fruto de esa teatralización de la política a la que ha llevado Díaz a Andalucía, es importante que el PP muestre a los andaluces que es un partido con propuestas serias”.

Mestre ha insistido en que es necesario que este foro “ponga de relieve las soluciones que la sanidad onubense necesita, ya que si ha habido una marea en defensa de la sanidad pública andaluza, la de Huelva ha sido gran protagonista hasta el punto de crear una plataforma”.

Con respecto a Huelva, ha proseguido la dirigente del PP andaluz, “hay un dato que es demoledor frente al resto de los andaluces y que genera una gran discriminación y es el hecho de que, en estos momentos, Huelva tiene menos médicos por habitante que el resto de Andalucía, y eso es una injusticia”.

Asimismo, ha remarcado la falta de hematólogos en el Infanta Elena; la de enfermeros en el hospital de Riotinto; la ausencia del hospital Materno-Infantil o de los tres CHARES; o de una UVI móvil en Valverde. Igualmente, ha resaltado el hecho de que “aún no se haya llevado a cabo la desfusión que en su día se hizo de espaldas a los profesionales, a pesar de que lo ha exigido la Justicia".

Por tanto, ha manifestado Mestre, “es necesario que en Huelva se haga justicia y se iguale a otras provincias, aunque éstas no estén pasando su mejor momento desde el punto de vista sanitario; si las demás provincias parte, de menos dos, Huelva lo hace de menos cinco, y eso es injusto”. Por último, ha especificado que este tipo de foros ya se celebran en otras provincias, pero la novedad del onubense radica en “el momento en el que se celebra y en el hecho de que esté liderado por un profesional de la sanidad independiente como es Juan Javier Márquez”.

Precisamente, Márquez ha asegurado que el objetivo es “hacer un foro de personal sanitario multidisciplinar y crear un grupo con el fin de realizar un análisis serio y riguroso de la situación sanitaria en Huelva, que es deficiente en comparación con otras provincias andaluzas, y a su vez proponer medidas necesarias pero con los pies en el suelo".

Por su parte, el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, ha precisado que en este tipo de foro “se pondrán en valor y se abordarán todas las cuestiones que de verdad preocupan a los ciudadanos en un encuentro que estará abierto a todos”. “Los onubenses están hartos de promesas que no se ven consumadas desde hace una década y desde el PP no vamos a parar hasta tener una sanidad en Huelva como nos merecemos porque no se puede permitir que la fusión no se haya revertido todavía, ni que la mitad de los pueblos de la provincia no tengan médicos las 24 horas ni ambulancia”, ha concluido González.