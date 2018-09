IU llama al diálogo “con todos” para mejorar las líneas ferroviarias

now playing

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha hecho un llamamiento este lunes para reactivar la búsqueda del consenso ferroviario en la provincia de Huelva de cara a mejorar las líneas ferroviarias. Rufo ha efectuado varias propuestas en las que se debe enmarcar ese diálogo y que pasan por la elaboración de un plan de choque a ejecutar durante el año 2019 y dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), además de la renovación de la maquinaria actual y un plan de eliminación y señalización de los pasos a nivel.

Para Rafael Sánchez Rufo, “la situación del ferrocarril en Huelva es insostenible”, por lo que es necesario buscar fórmulas de diálogo que incluyan a todos los actores políticos y a la sociedad civil y no solo un frente de administraciones gobernadas por el PSOE. Por ello, desde Izquierda Unida hacen este llamamiento “con lealtad, generosidad y en sentido positivo” y están dispuestos a sentarse desde esta misma semana.

El coordinador de IU ha indicado que el problema ferroviario en Huelva “ya no es solo una cuestión de tiempo de los trayectos, sino una cuestión de fiabilidad y de seguridad” al no haber suficientes garantías para que los usuarios sepan “que van a llegar a su destino en un tiempo determinado”, por lo que “la gente dejará de usar el tren porque no sabe cuando va a llegar a su destino”.

Esta inseguridad que genera el transporte ferroviario en la provincia se ha visto intensificada durante el mes de agosto, donde la ciudadanía ha vuelto a sufrir “una concatenación de fallos y averías” que han lastrado aún más la imagen de este transporte entre los ciudadanos. Esa cadena de fallos se inició el 11 de agosto con el fallo del eje en el tren Huelva-Sevilla y que mantuvo durante horas incomunicada a la provincia por esta vía, además de nuevos fallos en la Huelva-Madrid el 14 de agosto, el accidente de un Talgo en Sevilla que impidió la llegada del tren a Huelva el pasado 30 de agosto y el accidente en un paso a nivel en Peguerillas un día después y que causó dos heridos.

La respuesta política actual en este contexto “no puede ser una alianza institucional que solo pretenda controlar la respuesta de la sociedad onubense”, ha señalado Sánchez Rufo, quién ha aseverado que el fin último de este pacto pretende “controlar la reivindicación y no potenciarla”. Por ello, para Sánchez Rufo la alianza institucional debe impulsar un pacto político y social y por ello ha indicado que “echamos de menos el papel de la Agrupación por las Infraestructuras” a la que han “asesinado silenciosamente”.

Ante esta avalancha de problemas en las infraestructuras ferroviarias y la falta de respuestas, Izquierda Unida ha lanzado una serie de propuestas entre las que destaca acordar “una posición común en el marco de los debates de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado”.

Del mismo modo, para Sánchez Rufo es “necesario reactivar los instrumentos que sirvan para incorporar los consensos sociales y de participación de la sociedad civil en la reivindicación del tren digno”.

En la línea de trabajo, se debe implementar un plan de choque para la mejora de las líneas ferroviarias Huelva-Sevilla y Huelva-Zafra, y una petición expresa a Renfe para la renovación de los trenes y la maquinaria que nos saque “del siglo XIX”. Además, también se debe trabajar en la línea de eliminación y señalización de los pasos a nivel.

Sánchez Rufo ha indicado, además, que mientras se mantenga el discurso en favor del AVE se “desvía la atención” sobre el verdadero problema ferroviario de Huelva y se siguen “desmantelando las infraestructuras ferroviarias” sin que llegue la Alta Velocidad como ha ocurrido en la última década, por lo que “hay que impedir que se repita la historia” y empezar a hacer “propuestas razonables”.