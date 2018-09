El Ayuntamiento obvia el requerimiento del Defensor del Pueblo sobre el plan del Cabezo de La Joya

now playing

El Consistorio tampoco da respuesta a las alegaciones presentadas por el Círculo Patrimonio Cultural de Podemos

El Ayuntamiento de Huelva ha obviado el requerimiento que el Defensor del Pueblo Andaluz le hizo el pasado 13 de julio para solicitarle información sobre el plan urbanístico del cabezo de La Joya, un requerimiento que desde el Defensor se realizaba tras admitir a trámite una queja planteada por el Círculo Patrimonio Cultural de Podemos.

Así lo han comunicado desde la propia oficina del Defensor del Pueblo Andaluz al citado colectivo a través de un escrito en el que, además, asegura que, como consecuencia de esa falta de respuesta, le ha vuelto a reiterar el requerimiento al Consistorio onubense.

"Como le indicamos en su día, con fecha 13 de julio de 2018, solicitamos al Ayuntamiento de Huelva que nos informara acerca de los hechos que ustedes nos comentaron y que dieron lugar a la queja arriba señalada. Sin embargo, hasta la fecha no hemos obtenido respuesta de tal organismo. Por ello, le hemos dirigido un nuevo escrito reiterándole el requerimiento que le hicimos".

En esos términos se ha dirigido el Defensor del Pueblo Andaluz al Círculo Patrimonio Cultural, una organización que, el pasado 2 de agosto, también presentó en el Registro General del Ayuntamiento escrito de alegaciones al citado plan urbanístico, sin que de momento haya obtenido, pasado más de un mes, respuesta del Consistorio, según han denunciado desde el propio colectivo, que critica por ello lo que califica de "opacidad" y "silencio administrativo" por parte del Ayuntamiento.

Desde el círculo consideran que el plan "atenta contra la necrópolis tartesia más importante del mundo", al tiempo que señalan que se trata de "un proyecto para la especulación" y que ha sido realizado "una vez más a la carta por los promotores inmobiliarios a los que algunos técnicos y políticos municipales al parecer se deben", indican.

Asimismo, la misma organización critica que este "silencio administrativo" del Ayuntamiento "es común cuando el tema tratado resulta controvertido y de dificultosa justificación", al tiempo que indican que "si es grave que no den respuesta a un colectivo que formula alegaciones a una institución pública en el ejercicio de sus derechos, nos parece de extrema gravedad que hagan lo mismo con un cargo designado por los poderes públicos para defender y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la Administración", en referencia al Defensor del Pueblo Andaluz.

"Éste es el comportamiento habitual desde el Ayuntamiento, que aprueba planes y proyectos especulativos sin que parezca existir evaluación alguna por técnicos competentes en materia de patrimonio histórico. Y entre tanto, el proceso por la destrucción de nuestros cabezos y el patrimonio que representan sigue en marcha ante la mirada, quizás en demasía confiada y relajada, de la mayor parte de arquitectos, arqueólogos, jueces, fiscales y todos aquellos profesionales que, quizás cuando quieran darse cuenta, por acción u omisión habrán posibilitado el desastre. ¿Cuál es su relevancia social si no ponen su conocimiento y su talento al servicio de la sociedad? ¿De qué sirve si no velan por salvaguardar la historia y valores de la ciudad a la que pertenecen?", señalan desde el Círculo Patrimonio Cultural.

Por último, desde este colectivo destacan que "la importancia de los cabezos, y en particular el de La Joya, la conocemos todos los onubenses, entendidos y no entendidos en la materia. Los colectivos que nos implicamos tenemos que cooperar y reconocernos el esfuerzo. Nosotros nos dejamos el tiempo, pero la implicación del resto es fundamental, ciudadanía, actores sociales y medios de comunicación. ¿Acaso no somos capaces de hacerlo mejor que las generaciones pasadas? Si en Huelva hay que indignarse por algo es por cosas como ésta. El onubensismo se demuestra aceptando la responsabilidad que nos corresponde de mantener el legado heredado de nuestra historia", concluyen.