El PSOE de Huelva se ve “con fortaleza” para afrontar el momento político

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha dicho hoy, tras la reunión de la Permanente de la Ejecutiva Provincial con cargos públicos y orgánicos para iniciar el nuevo curso político, que el partido en Huelva está preparado para afrontar con fortaleza el otoño que se avecina, un otoño que será “muy caliente” por la situación preelectoral que se avecina, ya que las autonómicas serán, a más tardar, en marzo, y las municipales en mayo. El PP, ha dicho, “no ha esperado a incorporarse de las vacaciones para disparar a todo lo que se mueve, ya que quiere que en siete días hagamos lo que ellos no han hecho en siete años. Están nerviosos por los datos que les dan las encuestas y van a seguir pagando este olvido de Huelva”.

En este sentido, Caraballo ha afirmado que la cita con las urnas en Andalucía “será cuando la presidenta, Susana Díaz, decida, no cuando otros partidos quieran porque parece que hay fuerzas políticas que están muy preocupadas por un adelanto electoral y no hablan de otra cosa. No sabemos si lo anhelan o lo temen”. La cuestión es que el PSOE de Huelva y el PSOE de Andalucía, a su juicio, “están en una situación fabulosa para afrontar cualquier cita electoral que surja”.

Ignacio Caraballo ha lamentado que Ciudadanos, cuyo líder, Juan Marín, anunció ayer la ruptura del pacto de Gobierno con el PSOE en Andalucía, “prime más la política nacional que la andaluza. Espero que recapacite y que se imponga la cordura y nos deje terminar la legistatura, pero si nos hace la vida imposible será la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien tiene la competencia de convocar elecciones”, ha insistido.

La reunión de trabajo ha servido para marcar las estrategias del nuevo curso político. En el PSOE “estamos preparados, tenemos un partido fuerte, una estructura sólida, un equipo inmejorable. Las elecciones son para nosotros retos a los que nos enfrentamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y con la única idea de ganar y de gobernar, porque sabemos que los gobiernos socialistas son los únicos que pueden garantizar el bienestar de la gente, la prosperidad de sus pueblos y el desarrollo de sus proyectos. Somos el partido de la gente. Los onubenses nos han confiado su presente y nos van a seguir confiando su futuro porque saben que no les vamos a defraudar”, ha relatado Caraballo, quien ha agregado que “hay que seguir trabajando duro con sensatez, normalidad y continuar con la política que tan buen resultado nos está dando basada en dos ejes fundamentales: el empleo y las políticas sociales”.

El secretario general ha pedido en la reunión de la Permanente a todos los cargos que “saquen este espíritu de servicio que tienen todos los que están bajo las siglas del PSOE”. Les ha instado a “seguir trabajando por la gente, con el espíritu de servicio público” porque, según ha añadido, “el PP, en estos siete años, ha dejado a una provincia destrozada, lo que nos obliga a echar horas extras”.

En cuanto al empleo, Caraballo ha destacado que “ya están concertados 15 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía”, así como que la Diputación y los ayuntamientos gobernados por el PSOE podrán en marcha sus planes de empleo. A su vez, ha destacado las ayudas concedidas a estudiantes, autónomos y pequeños empresarios por parte del ente provincial. También se ha referido a las políticas sociales y ha asegurado que las instituciones gobernadas por el PSOE “seguirán al lado de los más necesitados con la Ley de Dependencia, esa misma ley que el PP quiso romper”.

A su vez, Caraballo se ha referido a los proyectos –a los que ha denominado “estrella” de la capital que se están llevando a cabo como la reforma del edificio de Hacienda, la licitación del Banco de España, el centro de salud de Isla Chica y el Materno Infantil, a la par que ha dejado claro que su partido va a seguir en la misma línea reivindicativa hacia el Gobierno central sobre las infraestructuras que Huelva necesita.

Caraballo se ha referido también al trasvase del Condado, indicando al respecto que ha pedido a los representantes del PSOE en Madrid que “hagan un esfuerzo para que salga esta ley adelante”, una ley que fue redactada en Andalucía -porque el Goberino central no la hizo- y elevada al Congreso para su aprobación, un hecho que no se produjo hasta que los socialistas entraron en el actual Gobierno. Ahora, “lo más cercano es la concesión definitiva de agua para 500 hectáreas y el PP ha engañado a los agricultores porque no han hecho nada en estos años, dejándose caducar las concesiones provisionales; y ahora el PSOE lo tiene que afrontar con la mayor rapidez posible”, ha señalado el socialista, quien también se ha referido al proyecto del aeropuerto, al CEUS, a la Huelva-Zafra, a la N-435 y a la alta velocidad, entre otros. Ha dejado claro que seguirá reclamando al Gobierno central lo que ha venido reclamando durante todos estos años, todo lo que Huelva necesita.