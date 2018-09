La Junta registra un repunte de emisiones por dióxido de azufre en Huelva y la Ría durante julio y agosto

now playing

La Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de la Junta de Andalucía que utiliza los datos suministrados por la unidad de la Universidad de Huelva asociada al CSIC ha advertido durante el pasado mes de agosto un llamativo incremento en los días de impacto de dióxido de azufre (SO2) en el aire que se respira en Huelva capital y el entorno de la Ría. No se han sobrepasado los parámetros legales en emisión de partículas contaminantes pero los científicos hacen una llamada de atención tanto a las autoridades de Medio Ambiente andaluzas como a las empresas químicas, básicas y energéticas que operan en el polígono de la Punta del Sebo y en Palos de la Frontera principalmente. Por eso aconsejan a la Junta y a las empresas indagar en las causas que están provocando el significativo aumento de los días de impacto en la salud del dióxido de azufre y extremar controles y vigilancia en los procesos industriales.

La actual normativa marca 350µ/m3 horario no más de 24 días/año y 125µ/m3 diario no más de 3 veces al año (24 superaciones de 350µ/m3 en una hora al año). En la base de datos de la Junta de Andalucía de agosto aparecen marcadores de hasta 438µ/m3 o de 215µ/m3 en Huelva capital y el entorno de la Ría pero han sido episodios de corta duración.

El SO2 tiene principalmente un origen industrial y va acompañado de elementos tóxicos en la fracción fina y ultrafina de partículas. Se considera un testigo del arsénico, de ahí la obligatoriedad de controlar y tener a raya los focos emisores.

Los datos obtenidos y alojados en la base de datos de la Universidad de Huelva y en la Consejería de Medio Ambiente andaluza oscilaban en sus mediciones entre 2 y 12 días de impacto de SO2 al mes pero las tablas de los meses de verano, sobre todo agosto, han advertido un impacto de hasta 20 días en la red de medidores ambientales ubicada en el Campus universitario de El Carmen o de 21 días en la barriada de Los Rosales y zona de Pozo Dulce.

En el acumulado de los seis primeros meses del año en curso se alcanzaba una suma de 30 días de impacto de SO2 pero en julio y agosto se ha elevado a 26 días en la zona de control del Campus del Carmen y 22 en La Rábida (Palos), y 25 en Los Rosales.

La UHU, a través de su Unidad de Contaminación Ambiental adscrita al CSIC, asegura en su libreta de apuntes a la Consejería de Medio Ambiente que “se ha producido un repunte del impacto de SO2 en las estaciones de Huelva. En concreto cita las zonas con mayor número de impactos: Campus del Carmen, con 56 días, 23% de días al año; La Rábida, 55 días, 23% de días/año; Los Rosales, 50 días, 21% días al año y 48 en Romeralejo, 20% días al año y Torrearenilla, 69 días/año, 28% días de impacto.

La Red de Vigilancia y control de la contaminación atmosférica de la Junta de Andalucía controla principalmente las emisiones de SO2 (dióxido de azufre), partículas en suspensión, NO2, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, SH2, ácido sulfhídrico y O3, ozono. Es importante controlar estas emisiones pues la presencia de SO2 se relaciona con afecciones del aparato respiratorio.

Según la Fundación para la Salud Geoambiental, "el dióxido de azufre, tambien llamado dióxido de sulfuro, es un gas incoloro, irritante, con un olor penetrante que se comienza a percibir con 0,3 a 1,4 ppm y es perfectamente distinguible a partir de 3 ppm -partes por millón-. Su densidad es el doble que la del aire. No es un gas inflamable, ni explosivo y tiene mucha estabilidad, es muy soluble en agua y en contacto con ella se convierte en ácido sulfúrico. Consiste en un átomo de azufre y dos de oxígeno. Durante su proceso de oxidación en la atmósfera, este gas forma sulfatos. Estos sulfatos forman parte del material particulado PM10. En presencia de humedad el dióxido de azufre forma ácidos en forma de aerosoles y se produce una parte importante del material particulado secundario o fino (PM2.5). El SO 2 es el responsable de la lluvia ácida. Tanto la exposición a sulfatos como a los ácidos derivados del SO 2 , comportan graves riesgos para la salud ya que éstos pasan directamente al sistema circulatorio humano a través de las vías respiratorias".

En el mismo apunte, también se ha analizado en tiempo la pluma emanada del incendio ocurrido el pasado lunes en la Refinería de La Rábida y subraya que se diluyó antes de llegar a las poblaciones de Palos y Moguer, lo que evitó impactos significativos. La climatología preponderante durante esa mañana ayudó a aminorar y diluir las consecuencias de la combustión.