Óscar Carazo: “El Recreativo ha recuperado su credibilidad en el mercado de fichajes”

Es el personaje del verano en el Recreativo de Huelva. Después de diecisiete fichajes -con sus respectivas presentaciones-, tres renovaciones y cuatro rescisiones de contrato, la figura de Óscar Carazo se ha hecho popular en el imaginario del aficionado albiazul.

Y trabajando codo con codo con José María Salmerón, ha construido una plantilla que vuelve a ilusionar. En esta entrevista con DiariodeHuelva.es, el director deportivo del Decano revela las interioridades del mercado de fichajes más activo en la historia del club.

-Hoy nos hemos topado con Ismael Benktib en el entrenamiento del primer equipo, ¿no se cansa de fichar?

-Ismael es un futbolista que ahora mismo está a prueba. Es un centrocampista muy completo y estamos viendo qué nivel deportivo nos puede dar.

-Si al final convence a los técnicos, ¿su conflicto laboral con el Elche podría ser un impedimento para su fichaje?

-No, es una situación que es totalmente ajena a nosotros.

-¿Por qué se prueba otro centrocampista y no se dobla el lateral zurdo?

-Estamos esperando la llegada de Ikwu y en el momento en que esté aquí habremos doblado el carril izquierdo, porque puede jugar de lateral y como central. En ese sentido, consideramos que estamos cubiertos en esa posición.

-¿Qué va a ocurrir con David Alfonso?

-Le hemos transmitido que queremos que crezca a nivel formativo y para eso necesita jugar. Queremos que juegue en el filial y cuando veamos que está preparado o el equipo le necesita, tirar de él para el primer plantel. Es una situación que debe meditar y estamos a la espera de que tome una decisión.

-Han sido 17 fichajes hasta ahora, ¿de cuál se siente más orgulloso?

-De todos, porque cada uno tiene su historia y sus problemas. Todos tenemos que estar satisfechos de que estos jugadores hayan querido venir aquí.

-¿Y cuál es el fichaje que más lamenta que se le haya escapado?

-Ninguno en particular. Siempre hay jugadores que tienes en la agenda, que hablas con ellos y que por circunstancias no consigues llegar a un acuerdo. Puede ser porque entramos tarde en el mercado o porque no tenemos el dinero que otros equipos les ofrecían. Pero no hay que mirar al que no ha querido venir, él se lo pierde. Hay que mirar y apoyar al que ha querido venir.

-¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tomado este verano?

-Como dije en su momento, lo más complicado fue no renovar a Antonio Núñez, porque sabíamos lo que significa para el club y los aficionados. Son decisiones complicadas que hay que tomar estudiando los porqués de las cosas.

-¿Hasta qué punto han pesado las dificultades económicas del club a la hora de fichar?

-El problema no ha estado en lo económico, al fin y al cabo el año pasado sólo fueron tres meses de impagos y en la recta final del campeonato. Las dificultades derivan de la situación del club a nivel deportivo. Venimos de varios años jugando por evitar el descenso y encima entramos tarde al mercado. Pero a base de trabajo y humildad, hemos recuperado credibilidad en el mercado de fichajes y eso ha hecho que tengamos un equipo competitivo.

-¿Qué papel ha jugado José María Salmerón en la política de fichajes?

-El 'mister' ha tenido un papel muy importante, porque cuando vamos al mercado, cada uno pone su granito de arena. Y un proyecto encabezado por un entrenador con la experiencia y la fama que atesora Jose María (Salmerón) para el jugador es más apetecible.

-¿Se siente más valorado por el entorno tras las duras críticas recibidas por los fichajes de invierno?

-Yo llegué al club en una situación muy complicada, con los derechos federativos suspendidos, sin poder fichar hasta los últimos días del mercado de invierno y con muchas limitaciones económicas. Hablamos con muchos jugadores que no quisieron venir y al final tuvimos que traer a futbolistas que sabíamos que eran un riesgo. Es verdad que ninguno de ellos dio el rendimiento que se esperaba, no son excusas porque yo asumo mi responsabilidad, pero hay que tener en cuenta la situación. Y este verano lo único que he hecho es trabajar, que es para lo que he venido. Yo no he venido aquí para nada más que poner mi granito de arena para que el Recreativo vuelva a estar donde se merece.

-Pues de momento va por buen camino, invictos y líderes.

-Lo del liderato es anecdótico. Y al día de hoy ni se nos pasa por la cabeza hablar de ascenso. Aquí hay que salir a competir todos los días, empezando por el domingo que nos visita el que pasa mí es, junto al Murcia, el Ibiza y El Ejido, el mejor equipo del grupo.

-¿Le preocupa que los impagos reaparezcan y echen a perder el proyecto?

-Bueno, el 'mister' ha mantenido una serie de reuniones en las que se le ha trasladado tranquilidad. En este sentido, nosotros estamos tranquilos y centrados en la parcela deportiva.