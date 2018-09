La venta de coches aumenta en Huelva casi un 30% en agosto

El incremento es superior al 13% en los primeros ocho meses del año

La venta de vehículos se ha disparado en la provincia de Huelva en lo que va de año 2018, fundamentalmente en este último mes de agosto, hasta el punto de que el incremento de matriculaciones respecto al mismo mes del año anterior se sitúa en torno al 30 por ciento, una subida que se ha producido en el conjunto de los ocho meses ya transcurridos de este año, aunque en menor medida.

Así se pone de manifiesto en los datos aportados por uno de los grandes concesionarios de automoción, Faconauto, que indican que, en lo que va de año, se han matriculado en la provincia un total de 5.540 vehículos, lo que supone una subida del 13,87 por ciento respecto a los 4.865 que se habían matriculado en los primeros ocho meses de 2017. El incremento es mucho más elevado en el mes de agosto, periodo en el que se han matriculado 727 vehículos, un 28,67 por ciento más que el mismo mes del año pasado, cuando se matricularon 565.

La directoria de Comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Noemi Navas, se trata de un "excepcional" e "insólito" crecimiento de las matriculaciones para un mes de agosto, pues no se ha registrado una cifra así en los últimos 20 años. Sin embargo, considera que esta alza no responde a una tendencia sostenida del mercado sino a la situación puntual del cambio en la normativa de medición de emisiones WLTP, que ha motivado políticas comerciales muy beneficiosas. En este sentido, es probable que en el último cuatrimestre se corrijan estos incrementos, que responden a adelantamientos de las compras, especialmente en los dos primeros meses, si bien "esperamos, sin embargo, que las matriculaciones cierren al alza en 2018 con un crecimiento de al menos un 10 por ciento", asegura.

Según el director de Comunicación de GANVAM, Elías Domingo, "no hay duda de que estamos antes un mes excepcional, sobre todo para agosto, que tradicionalmente es un mes plano. Pero excepcional no significa necesariamente bueno. El canal de empresa crece más del 100 por 100, un ritmo tres veces mayor que el particular. Esto significa que las redes de distribución han estado adelantando dinero para dar salida al stock de vehículos no homologados con el sistema de emisiones WLTP a través de automatrículas, lo que previsiblemente tendrá un impacto negativo en la rentabilidad de los concesionarios. Toda cruz tiene su cara y en este caso, será que ese volumen de matriculaciones tácticas pasará al mercado de segunda mano en forma de kilómetros cero en un momento en el que son muy demandados, permitiendo que los conductores puedan comprar modelos casi nuevos con importantes descuentos".

Por último, Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, ha indicado que "el mercado en agosto se ha comportado todavía mejor de lo que habíamos previsto, hasta completar un mes histórico, con todos los canales de venta creciendo con fuerza, especialmente el de empresas, que es el que refleja las automatriculaciones que tanto concesionarios como marcas han hecho, como ya anunciamos, por la entrada en vigor del nuevo protocolo de homologación de vehículos, el WLTP. Los concesionarios han arrimado el hombro y han ayudado a las marcas a dar salida a su stock automatriculando cerca de 20.000 unidades en agosto. Al mismo tiempo, las exposiciones se han llenado de compradores que han decidido cambiar de coche aprovechando descuentos que, en algunos modelos, han llegado al 40%. Los compradores podrán seguir aprovechándose de estas fuertes promociones de aquí a final de año, porque se ha creado una bolsa de 'Kilómetro 0' inédita en los concesionarios".