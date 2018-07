Farmacia García-Collado. La innovación

Hace ya décadas el matrimonio formado por Antonio García y Concha Collado se afincaron en Huelva abriendo una farmacia en la Avenida Italia, núm. 22, de la misma. Una Huelva en la que entonces estos centros tenía un matiz más bien triste y de aspecto decadente. El cliente era un señor o señora que con el semblante serio era atendido por el farmacéutico o el mancebo, igualmente serios, y donde se tenía la impresión que entraba uno a un lugar donde se jugaba con la vida. Afortunadamente, decadas después, todo esto ha cambiado. Esa farmacia a la que me refiero en éste título sigue estando en el mismo lugar y número, pero ya no es la casa antigua y vieja donde se asentaba. Ahora es un local comercial regentado por Concha Collado y su hija María del Mar Garcia Collado, donde se respira un aire moderno, innovador y que la atención personalizada al público trasciende de lo meramente profesional para convertirse en un nexo humano y de amistad. Y para ello, para conseguir ese grado de familiaridad entre cliente y profesional se encuentra la figura de la matriarca de la saga, Concha Collado. Esta onubense de adopción ha recuperado un concepto que yo amo y que es la noción de vecindad. Yo soy un enamorado de algo que se va perdiendo como es la calle. La calle como punto de encuentro y amistad vecinal. Y esto es lo que ha conseguido Concha Collado. Unir a su alrededor a todos los vecinos de una ámplia zona capitalina que va a consultarle, a informarse para salir más tranquilos y satisfechos una vez acabada la charla. No se trata únicamente de recoger una receta y descifrar las indescifrables letras médicas. Se trata de explicar los pros y los contras de cada fármaco, en caso de que no exista receta, o igualmente en el supuesto de existencia de la misma. Ella conoce el historial médico de cada cliente. Desde la tensión que posee hasta la última enfermedad que ha padecido y el motivo de la misma. Y es esta historia, esta filosofía de vida la que ha sabido transmitir a su hija, la joven y bella farmacéutica María del Mar García Collado, que se refleja en el comportamiento profesional y humano para con sus clientes y amigos. Pero la vida y el método sigue evolucionando y María del Mar, aparte de recoger los fundamentos éticos-odontológicos de su madre, ha sabido darle un aire radicalmente distinto y diferente al concepto básico de farmacia. En primer lugar, era sabedora de los horarios y del trastorno que se le causaba a la población encontrarse con su farmacia cerrada y tener que acudir a una de las dos de guardia, que existía, teniendo que desplazarse al otro extremo de la ciudad. Sin nombrar la angustia de cuando esta necesidad de ser atendido era requerida a horas otrora intespectivas. Entonces decidió tener abierta su farmacia las 24 horas del día. Adaptó las medidas de seguridad, así como la estética interior, y contrató a una plantilla joven, profesionales de la de farmacia y Técnicos, en un total de siete, que al día de hoy no existe parangón alguno en esta capital. Tiene perfectamente establecidos los tres turnos diaríos de trabajo- mañana, tarde y noche – de tal forma que en cada uno de ellos siempre se encuentren un farmaéutico y un tecnico y que, en proporción a la mayor afluencia de público, haya una plantilla acorde a la misma para que los clientes no tengan que aguardar colas interminables. Porque, misma y como dije anteriormente, la ética de esta Fermacia no se encuentra en despachar como si el cliente fuese un número, sino en atenderlos e informarles cuantas preguntas tengan a bien realizar. Al tener servicio nocturno, las medidas de seguridad adaptadas son de las más eficaces y modernas , cumpliendo con la normativa legal al uso y garantizando la confuanza y seguridad del trabajador. Las horas nocturnas, en realidad, son utilizados, afortunadamente, por contados usuarios con problemas médicos puntuales. Este tiempo es aprovechado en la recepción y colocación de mercancias, reposición y realizar listas de productos que deben estar en almacen o en los estantes a la mañana siguiente. Todo para que nunca el cliente se encuentre desabastecido en lo que necesita. Y siempre, y esto es muy importante, con una sonrisa y unas palabras amable. Y esta labor de innovación y acercamiento no se para aquí. María del Mar, con la colaboración constante de su madre, han decididos adaptarse a los tiempos en toda la amplitud de la palabra. Las farmacias actuales tienen entre sus productos , y cada vez más, una amplia gama de artículos tan o igual de importantes que los de la farmacopéa clásica. Hoy en día se presta mucha atención a los productos bucales o dermatológicos. Estos , los dermatológicos, han adquirido un valor inusual en los últimos tiempos. No se trata ni mucho menos, como algunos piensan, de una cuestión de mera estética. No. La dermis debe de ser cuidada y tratada como otra parte del cuerpo porque en ella está o se encuentran posibles patologías que de no tratarse pueden dar lugar a enfermedades graves. Y son las mismas industrias farmacéuticas las que conocen de este problema y se afanan en buscar en cada ciudad las farmacias de referencias para unir, formar y practicar con los clientes de la forma y modo de utilización de estos producros. Y así ha sido con la marca NUXE que este pasado lunes, día 18 de junio, eligió a la Farmacia García-Collado para hacer una demostración práctica de sus productos contando con una asistencia de más de sesenta personas que pudieron disfrutar de la charla ofrecida por María ángeles, de NEXO, y posteriormente de una demostración individual de los diversos productos en todas y cada una de las invitadas que se prestaron. El acto que duró alrededor de dos horas terminó con el ofrecimienrto de café y dulces a un público que, no solamente pasó un rato agradable, sino que se volcó y prestó suma atención tanto a la faceta teórica como práctica de la demostración. NUXE es un producto que se caracteriza por lo que cunde y que tiene una colección de tratamientos de excelencia inspirados en la naturaleza, con ricas texturas y fragancias que proporcionan una emoción única. Estos productos van desde tratamientos faciales, de multifunción, solares o corporales hasta los específicos para el hombre con elementos de extractos de árboles. Se debe de tener en cuenta que estos productos solamente se pueden adquirir en las farmacias elegidas por la marca NUXE, no pudiendo venderla ninguna otra farmacia de la misma zona.

Ya solo me queda dar de nuevo la enhorabuena a los onubenses por tener una empresa modela en la farmacopéa y a sus propietarias, Concha Collado y María del Mar García, sin poderme olvidar de esa gran plantilla formada por Luis Valenciano, Maribel Díaz, Laura Gómez, Ana Rosa Pareja, Encarni Conde, Carmen Mojarro Corsini y Nestro Cifre Gandullo.