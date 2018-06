Castaño del Robledo rinde homenaje a la Virgen de los Dolores

now playing

El origen de esta fiesta, que se celebra durante la festividad de San Pedro, se encuentra en el voto que el pueblo hizo en el siglo XIX para superar el cólera

Las fiestas de San Pedro de Castaño del Robledo tienen una particularidad muy especial. Consiste en que no se rinde homenaje a este santo; los vecinos sacan en procesión a la Virgen de los Dolores y no al santo discípulo de Jesús. Lo hacen durante la festividad de San Pedro, pero no hay rastro de su imagen ni de devoción alguna hacia él. En su lugar, los castañeros muestran su fervor hacia una magnífica talla de la Virgen de los Dolores.

Este año, los actos comienzan el viernes 29, al mediodía, con una santa misa y la procesión de la talla, que irá acompañada por la Banda de Música de Cerro de Andévalo. A continuación, el Ayuntamiento invitará a un ágape a todos los asistentes, que estará amenizado por la actuación del trío ‘Kimbara’.

Para el sábado 30 está prevista la presencia de la orquesta ‘Bahía Luz’, a la que seguirá un esperado concierto del cantante ‘Rasel’. La animación de un dj culminará la noche hasta la madrugada.

El día final de estas fiestas será el domingo 1 de julio, con un programa dedicado especialmente a los más pequeños. A las 13.00 horas habrá un pasacalles infantil, y posteriormente una fiesta de la espuma.

El origen de estas fiestas, según los más mayores, hunde sus raíces en el brote de cólera que en el siglo XIX asoló los municipios de la sierra onubense. El último recurso que encontraron los habitantes de Castaño del Robledo para superar esta tragedia fue hacer el voto de sacar a la Virgen de los Dolores en procesión por todas las calles del pueblo. Quiso el destino que la epidemia remitiera y que el calendario fijase el día de la procesión salvadora en la festividad de San Pedro. En realidad, fue un voto de los que tradicionalmente se recuerdan y festejan en la comarca, con similitudes al que tiene lugar en Los Marines, por ejemplo. La talla venerada en la actualidad data de la posguerra ya que la imagen original fue pasto de las llamas en medio de los enfrentamientos fratricidas de aquella etapa histórica.

La fiesta prácticamente no ha cambiado en nada, según cuentan los vecinos, aunque ahora llega mucha más gente para acompañar a los suyos, reencontrarse con amigos y familiares o disfrutar de la hospitalidad y las ganas de fiesta de los habitantes de esta localidad serrana.

El programa está organizado por el Ayuntamiento de Castaño del Robledo, con la colaboración de Producciones AG.