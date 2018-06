La diputada Pepa González Bayo, nueva portavoz de Agricultura en el Congreso

El portavoz de la Ejecutiva Provincial asegura que “pocas personas conocen como nuestra diputada las inquietudes y demandas de un sector que para España es clave y para nuestra provincia es fundamental”

El portavoz del PSOE en la Ejecutiva Provincial, Manuel Domínguez, ha trasladado la satisfacción de la dirección del partido por la designación de la diputada por Huelva, Pepa González Bayo, como nueva portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso. Para los socialistas onubenses “es un gran acierto porque pocas personas conocen como nuestra diputada las inquietudes y demandas de un sector que para España es clave y para nuestra provincia es fundamental, algo que consideramos como una muestra de sensibilidad del nuevo Gobierno con Huelva y sus sectores productivos”.

Manuel Domínguez ha señalado que Pepa González Bayo ha dado muestras más que claras de que es un tema que no solo le gusta y le apasiona, sino que lo controla y por todo ello va a ser muy útil para el sector y va a remover cielo y tierra para solucionar los asuntos que le pongan por delante, sean o no de Huelva”. Ayer, recién nombrada, ya se reunió con Unión de Uniones, una asociación que aglutina agricultores y ganaderos de todo el país; y con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura, para la preparación de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, “lo que denota el interés y las ganas que siempre tiene de trabajar para ayudar a la gente”.

Pepa González Bayo es diplomada en Ingeniería Técnica Agrícola, en la rama Agropecuaria. Se encuentra en excedencia de su empleo como técnica de Agricultura del Ayuntamiento de Cartaya desde que ocupó una tenencia de Alcaldía cuando gobernaba el municipio el socialista Juan Antonio Millán. Ella puso en marcha Expocifresa en Cartaya, “una feria de éxito –ha recordado Domínguez- que atrajo al sector desde distintos puntos de la geografía nacional y que el actual equipo de Gobierno decidió, desgraciadamente, suspenderla”.

Para Huelva es “sumamente importante” que Pepa González Bayo sea la portavoz de Agricultura, uno de los sectores más determinantes para la economía de esta provincia y que depende en buena medida de las políticas que se desarrollen desde el Gobierno de España, al que le queda un trabajo muy amplio que desarrollar porque la acción del Gobierno anterior del Partido Popular “no ha podido ser más nula para todo el país en general y para nuestra provincia en particular”.

Manuel Domínguez ha resaltado que el PP, además de haber negociado de manera negativa para España la Política Agraria Común (PAC), “ha dejado asignaturas pendientes en Huelva, no ya suspensas, no con un 4, sino con un 3 o con un 2, usando el argot educativo”. El Condado de Huelva “ha tenido que esperar a que haya un Gobierno socialista en Madrid para que sea aprobado el ansiado trasvase, cuya Proposición de Ley llevaba esperando diez meses el sueño de los justos en el Congreso después de que el texto legal fuera redactado desde Andalucía porque el Gobierno, el competente para hacerlo, no había movido un dedo”.

La dirección del PSOE de Huelva está convencida de que Pepa González Bayo sabrá trasladar al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez la importancia que tienen estos proyectos para Huelva y su desarrollo agrícola. El portavoz ha remarcado que “confiamos plenamente en su enorme capacidad de trabajo y en su profesionalidad; y como conocedora de las necesidades del sector, sabemos que desarrollará una labor muy importante en su defensa, por eso, la agricultura de Huelva está de enhorabuena porque tiene muy cerca a una persona de confianza”.