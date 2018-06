El Ayuntamiento creará un área de trabajo LGTBI tras la declaración institucional del pleno

now playing

Vía libre para poner en marcha una nueva estrategia de género en la ciudad gracias al respaldo unánime al II Plan Local de Igualdad: Plan de Mujeres

La Corporación Municipal ha aprobado en Pleno una declaración institucional de apoyo al colectivo LGTBI en su lucha por la igualdad de trato. De esta forma, con esta iniciativa conjunta de todos los grupos políticos y ediles no adscritos, el Ayuntamiento de Huelva se suma a las reivindicaciones de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales. El portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez Márquez, ha destacado además, que la declaración incluye la creación de un área de trabajo destinada a garantizar la igualdad a través de programas a favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género; y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación, “que hagan de nuestra ciudad un entorno seguro para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones”.

Por otro lado, se ha elevado a Pleno una segunda declaración institucional para proponer la creación de la institución del ‘Defensor/a de las Generaciones Futuras’ a nivel mundial, europeo, nacional y autonómico. De esta forma, la Corporación Municipal se une para reivindicar una figura que ya existe en numerosos países y que pretende representar a las generaciones que están por llegar, para que las decisiones de hoy no afecten su vida en el planeta del mañana. En este sentido, Gómez Márquez ha recordado que “somos responsables de las necesidades e intereses de las generaciones futuras, porque las decisiones políticas y económicas que adoptamos no afectan sólo a la sociedad actual, sino que condicionan también a quienes todavía no han nacido”. De esta forma, la Corporación Municipal se suma al movimiento reivindicativo existente a través de la Fundación Savia para proponer a Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía la creación del ‘Defensor/a de las Generaciones Futuras’ en cada una de estas instituciones como representantes de la soberanía popular.

Con el respaldo unánime al II Plan Local de Igualdad: Plan de Mujeres, la Corporación Municipal en Pleno ha dado vía libre a la puesta en marcha de una nueva estrategia de género en la ciudad. De esta forma, el equipo de Gobierno logra sacar adelante una propuesta consensuada y participativa que viene a sustituir a un documento obsoleto y caduco que no se renovaba desde el año 2001. El objetivo, como ha puesto de manifiesto hoy su portavoz es “combatir una realidad que nos sigue mostrando la existencia de relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, como demuestran los datos sobre participación de las mujeres en el mercado laboral, en el espacio político, la continua lacra de violencia contra las mujeres, la feminización de la pobreza o la salud y calidad de vida de las mujeres, entre otros aspectos”. Con una vigencia de cuatro años y un sistema de seguimiento y evaluación permanente, la Corporación ha asumido asimismo el compromiso de incluir las necesarias aportaciones para su desarrollo en los próximos presupuestos municipales.

MOCIONES DE LA OPOSICIÓN

Todos los integrantes y grupos de la Corporación Municipal, salvo el concejal no adscrito Enrique Figueroa, han apoyado la moción elevada a Pleno por el Grupo Municipal de Izquierda Unida para apelar al Consejo Consultivo de Andalucía respecto al informe que debe realizar para la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal de Edificación, Uso del Suelo y Urbanización del PGOU de Huelva, relativa a la compatibilidad de usos docentes con espacios libres y viarios. El objetivo es solicitar al Consejo Consultivo de Andalucía la elaboración y remisión de su informe al Ayuntamiento de Huelva a la mayor brevedad posible.

Siguiendo con el Grupo Municipal de Izquierda Unida también ha salido adelante con el apoyo de todos los Grupos Municipales y el voto en contra de los dos concejales no adscritos, su propuesta para exigir al Ayuntamiento de Huelva que declare suelos contaminados y delimite, en una primera fase, los terrenos ocupados por las Balsas de Fosfoyesos, el CRI-9 y los situados en la avenida francisco Montenegro que ya han sido liberados de la actividad industrial.

Por otro lado, la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos para que el edificio de la Antigua Estación de Renfe se destine a un Museo Minero del Ferrocarril, ha obtenido el respaldo unánime del Pleno, con la transaccional del equipo de Gobierno en la que se especifica el estudio necesario una vez se acceda a la titularidad del edificio.

Asimismo, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha sacado adelante por unanimidad su propuesta para realizar un estudio urgente destinado a conveniar con guarderías, ludotecas y asociaciones de los distintos barrios de la ciudad, un servicio municipal de ludoteca para menores de seis años durante los meses de verano, ampliando además la oferta que desarrolla la concejalía de Políticas Sociales e Igualdad en este sentido, a los niñas y niños de esta franja de edad, para dar respuesta a las familias onubenses que lo demandan.

Respecto a las mociones presentadas a Pleno por el Grupo Municipal del Partido Popular, han salido adelante, también por unanimidad, la batería de mejoras planteadas en la barriada de Verdeluz. Además, todos los integrantes de la Corporación Municipal han apoyado su iniciativa destinada a instar a la Junta de Andalucía que agilice los trabajos relacionados con las obras y puesta en marcha del Museo Arqueológico, como la excavación y estudio de la zona del patio interior del edificio del antiguo Banco de España o la elaboración del Plan Museístico con el consenso y la colaboración de los arqueólogos, conservadores y restauradores onubenses. Asimismo, sale también adelante con el voto de toda la Corporación municipal la moción del PP para instarle a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de la Ruta Washington Irving Sevilla – Huelva y la inclusión en ella del Monumento a Colón de la Punta del Sebo.

Toda la Corporación ha refrendado por unanimidad, a propuesta de Participa Huelva, exigir el cumplimiento y desarrollo de todo lo aprobado en relación al BIC del yacimiento arqueológico de la Isla Saltés. También Participa Huelva ha logrado el respaldo unánime del Pleno para convertir la antigua cárcel en un Centro de Documentación y Visualización de la represión sufrida por las personas LGTBI durante la dictadura franquista.

Por su parte, el concejal no adscrito Ruperto Gallardo, ha logrado poner de acuerdo a toda la Corporación respecto a dos puntos de su moción relativa a las Medidas para favorecer a pequeños Empresarios y Autónomos. De esta forma, por unanimidad se ha acordado la renovación de las exenciones de tasas por apertura o desarrollo de actividades comerciales y el inicio de los trámites necesarios para que el usuario pueda tramitar las auto liquidaciones y cartas de pago a través de internet; quedando a expensas del previo análisis y estudio la modificación de las correspondientes ordenanzas municipales para permitir el fraccionamiento del pago de las tasas relativas a apertura, inicio de actividad o cambios de titularidad de los establecimientos; así como la presentación y autoliquidación de las cuestiones relacionadas con la instalación de mesas y sillas en la vía pública por parte de empresarios de la hostelería a través de declaraciones responsables a trimestre vencido.

Finalmente, el Ayuntamiento de Huelva solicitará al Ministerio de Cultura la reanudación, en el menor plazo posible, de las obras del Archivo Histórico Provincial, tras el visto bueno unánime de todo el Pleno a la moción planteada por el concejal no adscrito, Enrique Figueroa.