La cocaína es la sustancia por la que más se demanda tratamiento en Proyecto Hombre

Proyecto Hombre Huelva, organización que trabaja en la prevención y el tratamiento del consumo de drogas y con menores en conflicto, mantiene los niveles de asistencia de los últimos años, con 805 usuarios y 851 familias atendidas en sus distintos dispositivos.

Por la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre pasaron 75 personas a lo largo del pasado año y 77 lo hicieron por el Programa de Reinserción Social, mientras que el Programa de Apoyo atendió a 99. Las altas anotadas en todos los dispositivos ascienden a 121.

En este último año, Proyecto Hombre Huelva ha reforzado su presencia en el ámbito preventivo, sobre todo en el sector laboral, que han llegado a casi 1.780 personas.

Proyecto Hombre Huelva desarrolla un método propio de intervención, avalado por la Asociación Proyecto Hombre España y la Certificación ISO 9001:2015, ofreciendo respuestas ambulatorias y residenciales a todo tipo de perfiles y necesidades, desde un marco terapéutico-educativo, para lograr la recuperación integral de las personas que atiende.

Perfil de los atendidos

La cocaína mostró una tendencia ligeramente ascendente en 2017. Es la sustancia más consumida entre los 29 y los 39 años (44,4%).

En cuanto a las personas atendidas el 88% son hombres, con una edad media de 37 años y las mujeres una edad media de 34 años, que desde que comenzó a tomar la droga de abuso, ha estado más de 10 años consumiéndola y han intentado desintoxicarse o deshabituarse anteriormente sin conseguirlo.

Casi la mitad de la población encuestada vive en ciudades medianas, no superiores a 100.000 habitantes, es decir, principalmente proceden de municipios de la provincia de Huelva. Las personas con las que conviven son

principalmente padres, pareja y también con hijos. El 25% de las personas tienen personas a su cargo y más del 67% tienen problemas familiares y el 71% de pareja.

A nivel legal, el 81% de los encuestados no tienen cargos ni causas judiciales y el resto las tiene por delitos relacionados directamente con las drogas y su consumo, bien por encontrarse bajo los efectos de las drogas, bien por actos encaminados al consumo.

Con respecto a la formación, un 73% de personas solo tienen estudios primarios y el 42% no lo han finalizado, este apartado tiene relación con el tipo de ocupación que habitualmente desarrollan.

Los sectores productivos a los cuales pertenecen las personas encuestadas son principalmente hostelería, construcción, industria, administración y en menor porcentaje comercio, sector agrícola o transporte. No suelen estar mucho tiempo desempleadas, ya que el 91% no están más de 3 meses, si bien no sobrepasan los 5 meses de tiempo máximo de trabajo. La temporalidad en el empleo de los encuestados puede atribuirse entre otras cuestiones a la adicción así como a las características de temporalidad que tienen los sectores productivos en los que desarrollan su actividad. En cuanto a las sustancias más consumidas han sido por orden de relevancia: alcohol, cannabis y cocaína. La sustancia más consumida, y de manera más precoz, es el alcohol, la edad de inicio es de 15 años y a los 19 años la consumen a diario y en grandes