Cruz: “La relación con Krypteia es un asunto privado que debe explicar Eurosamop”

Aunque el Recreativo debe hacer frente en los próximos días al pago de un millón de euros para poder competir en el Grupo IV de la Segunda División B, el alcalde de Huelva no tiene dudas acerca del futuro inmediato que le aguarda al club gracias a los préstamos de Eurosamop.

"Nosotros siempre hemos mantenido el contacto con Eurosamop y nos aseguran que no habrá ningún problema para que el Recre salga a competir en Segunda B. Y no tenemos ninguna razón para pensar que no será así. Es una empresa seria, con gente que se juega la cara, y están obligados por contrato a buscar los recursos para atender esos pagos", señala Gabriel Cruz.

En este contexto se enmarca la alianza de Juanma López con la sociedad Krypteia Capital, de la que el primer edil asegura no saber nada. "No sé si se trata de una sustitución en la posición del acreedor o de un préstamo. Y si es un préstamo, desconozco si es por las cantidades a ingresar ahora o si garantiza pagos futuros. Es un asunto privado que debe explicar Eurosamop", indica.

Respecto al hecho de que Krypteia fuera rechazada por la Mesa de Contratación en la reciente subasta del 90% de las acciones del club, Cruz recuerda que "presentaron una oferta que no respetaba el Pliego y se les excluyó. Si ahora entablan negociaciones con Eurosamop, demuestran que tienen interés en el Recreativo, pero para hacerse con las acciones hay que cumplir las condiciones que pone el Ayuntamiento".