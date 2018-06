El PSOE entrega los premios provinciales ‘Pedro Zerolo’ a la diversidad y libertad sexual

now playing

El PSOE de Huelva ha hecho entrega esta tarde de los Premios Orgullosos Pedro Zerolo, en homenaje al socialista que se convirtió en todo un símbolo de la lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad sexual. El acto ha contado con las intervenciones de Carla Antonelli, diputada de la Asamblea de Madrid, de la secretaria de Movimientos sociales y Diversidad del PSOE de Andalucía, María Márquez, y de la secretaria de Igualdad provincial, Eva Salazar. El premio Orgulloso a la Diversidad Étnica ha recaído en Antonia Reyes Jiménez, una gitana de Paymogo, trabajadora incansable; el de la Diversidad Cultural, en Aníbal Bernal, militar que ayudó a miles de refugiados en Libia, y en Guadalupe Camacho, por su ayuda incansable al pueblo saharaui; el premio a la Diversidad Social se le ha concedido a Protección Civil de Moguer. Por último, el Premio Orgulloso a la Diversidad, que concede expresamente Juventudes Socialistas de Huelva, ha sido para reconocer la labor de la Fundación Diagrama, por su defensa de los derechos humanos.

El secretario de Diversidad y Políticas LGTBI de la Ejecutiva Provincial, Ángel Elías, ha dedicado unas palabras en memoria de Pedro Zerolo, destacado socialista que murió en junio de 2015, por haber sido “impulsor de distintos movimientos de liberación personal, entre ellos, el de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, abriendo nuevos caminos y aportando mucha luz. Durante años, su vida giró en torno a la lucha contra la discriminación, defensa de la justicia social y apuesta por la visibilidad. Nunca cesó en esa batalla para conseguir que en nuestra sociedad la homosexualidad fuera tan natural como la heterosexualidad”.

Ángel Elías ha querido expresar que Zerolo “abrió el partido en canal para que todo el mundo se sintiera representado” y que lo más importante que logró fue “cambiar la mentalidad y gracias a ello se aprobaron leyes que defendían esa diversidad social y la vida de muchas personas cambió radicalmente”. No ha querido olvidar que esos cambios profundos se vivieron en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se aprobaron las “leyes más atrevidas, como la Ley de Igualdad y la de Matrimonio Homosexual, que marcaron un antes y un después porque llevaron la felicidad a mucha gente que hoy se asoma sin complejos a la calle y tiene una vida plena amparada por Ley”.

El secretario de políticas LGTBI quiso agradecer la confianza del secretario provincial, Ignacio Caraballo, que decidió dar al movimiento LGTB una voz propia en la Ejecutiva que se conformó en el último congreso de los socialistas onubenses, gracias a lo cual “estamos haciendo una intensa labor de visibilidad del colectivo por toda la provincia y los ayuntamientos izan la bandera de la libertad y la diversidad. Este aspecto, aunque pueda parecer menos, no lo es, porque el símbolo hace que seamos visibles y lo que no es visible no existe. Tener una secretaría específica hace que nos sintamos vivos en la sociedad y atajar el asunto desde el seno de los partidos políticos es crucial porque somos los que después aplicamos nuestras políticas en los gobiernos y logramos con ello los derechos que necesita la sociedad para sentir de verdad la libertad de pensamiento y de acción, siempre desde el respeto”.

María Márquez ha hecho hincapié en que Andalucía es referente y pionera en muchos sentidos en políticas de igualdad, prueba de ello es la recientemente aprobada Ley para Garantizar los Derechos, la Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas LBTGI y sus familias, a la que ha hecho referencia. “Con ella dejamos claro que en Andalucía discriminar no saldrá gratis. Unas de las cuestiones más importantes es que la diversidad será transversal en todas las políticas públicas de la Junta de Andalucía”, ha dicho.

La activista, artista y política socialista Carla Antonelli entiende este tipo de actos como “un arma de transformación de la sociedad, que necesita pedagogía y visibilidad para sentir la normalidad de que haya personas que piensen y sientan de manera diferente a como lo hace un heterosexual”. La diputada de la Asamblea de Madrid ha hecho referencia a las personas que son perseguidas hoy en el mundo por su condición sexual, “una injusticia que tenemos que parar”.

Eva Salazar ha destacado el enorme trabajo que se viene realizando desde la Junta de Andalucía, concretamente desde el Instituto Andaluz de la Mujer, del que ella es la representante en Huelva. “Mientras haya personas que se miren al espejo y se sientan superiores seguirá habiendo desigualdad, por eso tenemos mucho trabajo por delante, porque lo que perseguimos es que nadie sea más que nadie, pero que tampoco se sienta así”.

Por su parte, Gustavo Cuéllar, ha querido, como alcalde y como anfitrión, destacar la labor que desde el Ayuntamiento de Moguer se realiza en favor de este colectivo y recordó las palabras de Pedro Zerolo: “Construimos sociedad fomentando la diversidad y la pluralidad”, y ha señalado que así hasta sus últimos días Zerolo “fue dejando sembradas las semillas que hoy crecen y de las que recogemos sus frutos”.