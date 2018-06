Lola Pavón: “La libertad condicional de ‘La Manada’ normaliza y despenaliza la violencia hacia las mujeres”

now playing

Diario de Huelva ha hablado a Lola Pavón González, una de las psicólogas que impulsó un manifiesto de su profesión contra la sentencia en el caso de La Manada, para conocer su opinión sobre la puesta en libertad de los condenados por la violación de los Sanfermines. Esta profesional serrana, criada entre El Repilado (Jabugo) y Galaroza, está a punto de comenzar una nueva experiencia profesional en Madrid y responde a nuestro periódico con una mezcla de indignación y esperanza en que esta situación no se reitere en el tiempo.

¿Cómo valora la puesta en libertad de los integrantes de La Manada, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra?

La valoro muy negativamente, igual que casi todo nuestro sector de psicólogos y psiquiatras que impulsamos hace unos meses el manifiesto contra la sentencia del juzgado. Mostramos nuestro rechazo y nuestra indignación, ya que no compartimos el procedimiento ni la decisión. Aunque no vamos a emitir ningún comunicado al respecto, sí que estamos manifestándonos a nivel individual en este sentido en diversos foros de debate y redes sociales.

Entendemos que la libertad condicional es un derecho de todo condenado a la espera de una condena definitiva, pero creo que esta no es la cuestión, sino que estos chicos en ningún momento se han arrepentido de lo que hicieron, lo ven normal. Incluso uno de ellos ha ejercido desde prisión violencia contra la víctima, a través de una carta. Por ello, aunque se diga que no hay probabilidades de reincidir si quedan en libertad, mi opinión es que ya han reincidido con estas manifestaciones en las que no muestran arrepentimiento e incluso se han jactado de lo que hicieron.

El tipo de violencia que se ejerce contra una víctima de violación puede ser muy variado, y los condenados han ejercido presión contra la chica. Por ello, en la decisión de concederles la libertad deberían haber sido tenidos en cuenta algunos factores como el agravio contra la víctima y la forma de entender la sentencia que tienen los condenados.

¿Qué consecuencias puede tener para la víctima esta libertad condicional?

Una decisión de este tipo genera una retraumatización, es como si el sistema volviera a agredir a la víctima. El estrés postraumático lógico tras este hecho se agrave porque es revivir de nuevo el miedo, la indefensión, la humillación, la soledad y la desprotección por parte del sistema.

Este tipo de decisiones genera una promoción de una cultura de normalización y despenalización de la violencia sexual y de género. Se han abierto foros de apoyo a los violadores, se han publicado los datos de la víctima y esto es muy grave. Esto genera miedo a denunciar por parte de chicas que puedan vivir estos hechos porque piensen que no hay protección real. Pensarán que la sociedad y el sistema judicial no las amparan.

¿Qué opinión le merece las declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el sentido de que hacen falta ‘reformas mentales’?

Estoy completamente de acuerdo con ella, ya que, traduciendo sus palabras como un necesario cambio de pensamiento en esta materia, era una de las peticiones que hicimos en nuestro comunicado. Hace falta formación en perspectiva de género, pero no sólo en jueces y juezas, sino también en personal técnico que interviene en este tipo de casos, como Fuerzas de Seguridad, personal sanitario e incluso medios de comunicación que deben tratar estos hechos sin normalizarlos o trivializarlos.

Cuando el Gobierno anunció esta medida como una de las primeras que iba a tomar tras su toma de posesión, los y las profesionales de la psicología y la psiquiatría recibimos la noticia con alegría. Estamos, además, muy esperanzados por el rescate del Ministerio de Igualdad, que antes estaba inserto en el departamento de políticas sociales, y de que esté en manos de la Vicepresidenta del Gobierno, lo cual le da un mayor rango e importancia. Aunque hay que esperar a la forma en que se pondrán en marcha estas medidas, en principio las vemos con ilusión.

¿Tienen esperanzas en que el desenlace final del caso apoye sus postulados?

Espero que la sentencia definitiva tenga en cuenta toda esta información que explicábamos en el comunicado, que hemos hecho llegar al poder judicial. Aunque hasta ahora no ha tenido todo el impacto que quisiéramos, si esperamos que la decisión definitiva recoja todo el sentir que trasladamos en su momento a la administración.

Esperamos que la sentencia definitiva recoja la violación y no sólo los abusos, y siente precedente para futuros casos. Lo que sí es importante desde el primer momento, es que se está generando una gran reflexión social que esperamos que sirva para cambiar las cosas. El futuro de este tipo de casos no puede resolverse más que con una mayor promoción de la prevención, de la psicoeducación a todos los niveles, para que no se normalice ni se despenalice esta violencia patriarcal hacia las mujeres.