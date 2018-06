La ‘copia’ de la Virgen del Rocío que se exhibe en el Metropolitan de Nueva York

Fotografía: Vincent Tullo, New Tork Times

Un traje creado por el diseñador Yves Saint Laurent e inspirado en la patrona de Almonte forma parte de una exposición sobre moda y religión

La devoción a la Virgen del Rocío llega estos días hasta el mismo corazón de Manhattan, en uno de los museos más importantes del mundo, el Metropolitan de Nueva York, se puede observar hasta el próximo 8 de octubre, lo que a simple vista pudiera parecer una copia de la Virgen del Rocío almonteña. En realidad no es una imagen religiosa lo que allí se exhibe, sino un maniquí ataviado con un traje dorado que recuerda toda la iconografía tan representativa de la Patrona de Almonte.

El traje forma parte de la exposición Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination y fue creado por uno de los grandes de todos los tiempos en el diseño de la moda, Yves Saint Laurent y aunque parezca increíble por el extraordinario parecido, no se trata de un traje para la Reina de las Marismas, si no para una copia que la virgen almonteña tiene en Paris.

Según explica el periodista José Gómez Palas para El Correo de Andalucía, se trata de "una imagen que se venera en la capilla de Notre-Dame de Compassion (Nuestra Señora de la Compasión), en las cercanías del Arco del Triunfo, y que encargó Enrique de Orleans, conde de París, en homenaje a su abuela, la sevillana María Isabel de Orleans y Borbón, que era muy devota de la Blanca Paloma".

El traje en cuestión que ahora se exhibe fue realizado por el prestigioso diseñador en 1895 y fue encargado ex profeso para vestir a esta copia de la Virgen almonteña que también luce joyas de la famosa casa parisina Cartier.

La exposición, que no ha estado exenta de polémica en la llamada capital del mundo, realiza un curioso entretejido de la moda y el catolicismo romano. Para que haya sido posible han sido necesarios años de desarrollo, préstamos excepcionales de vestimentas del Vaticano y ​​más de 150 conjuntos de indumentaria secular del siglo pasado.