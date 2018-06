Derriban la vivienda del ex alcalde Alosno por orden judicial y el PSOE cree que fue consciente

now playing

now playing

now playing

now playing

Este lunes ha comenzado el derribo de la vivienda del ex alcalde de Alosno, Diego Expósito, tras cinco años de dilaciones en los tribunales pese a la sentencia dictada en junio de 2013, del Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva, por construir una vivienda en suelo no urbanizable y sin licencia de obra. El inmueble ubicado en la pedanía de Tharsis, no se había llevado a cabo de forma voluntaria, por lo que finalmente han sido los juzgados los que han tomado medidas.

El PSOE de Tharsis ha manifestado que el ex alcalde de Alosno, el independiente Diego Expósito, era “perfectamente consciente desde un primer momento de la ilegalidad que cometía en la construcción de su vivienda, sin licencia de obra, en suelo rústico no urbanizable” y le reprocha que “ahora intente acudir a acusaciones falsas contra el alcalde de Tharsis, el socialista Lorenzo Gómez, “en un intento de querer lavar su imagen porque ya se ha visto acorralado por la justicia que ha actuado en consecuencia y lo ha condenado por su actuación ilícita”.

Los socialistas de Tharsis señalan que “esta construcción, que fue denunciada por un vecino de la localidad, contaba desde sus inicios con todos los informes negativos y, pese a ello, Diego Expósito continuó la obra, desobedeciendo las continuas advertencias y expedientes sancionadores que pesaban sobre él y por la que en 2013 se le dictó una sentencia firme en la que ya no cabía recurso alguno”.

Es más, el PSOE de Tharsis ha recordado que entre 2011-2015, siendo Expósito alcalde de Alosno, pudo haber legalizado esta obra durante su mandato “y no lo hizo porque esta actuación tenía todos los informes desfavorables y negativos de la Delegación Provincial de Cultura (por ser un BIC), del arquitecto municipal de Alosno, del letrado y asesor judicial del Ayuntamiento y del secretario”.

Por ello, para los socialistas “es muy ruin que Expósito intente culpar sin escrúpulos al actual alcalde de Tharsis de un asunto que en todo momento se ha tramitado desde Alosno en un intento de limpiar su imagen a sabiendas de que estaba cometiendo una auténtica barbaridad y siguió adelante, desoyendo los informes, consejos y comunicaciones que el propio alcalde de Tharsis le dio sobre las consecuencias que le podía acarrear esta construcción”.

Para los socialistas de Tharsis, “Expósito no ha medido las consecuencias de sus actos” y critican que “quiera lavar su imagen acusando a otros para parecer la víctima de una acción ilícita, que solo tiene un único responsable, y es el ex alcalde de Alosno”, han concluido.