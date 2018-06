Pedro Jiménez: “Mi puerta giratoria será volver a Correos o jubilarme”

El líder de IU cree que Gabriel Cruz ha sido un "bluf" que "manosea" al Recre y a la Semana Santa

El presidente del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, aborda su trayectoria al frente de la organización y el futuro de la misma durante una entrevista concedida a Wihu TV y a diariodehuelva.es tras su reciente anuncio de que no será de nuevo candidato a la Alcaldía de Huelva en las próximas elecciones municipales de 2019 y de que dejará la primera línea política a partir de entonces, una decisión que Jiménez ha adoptado porque 12 años en el grupo municipal son ya "muchos años", pues, "en mi opinión y en opinión de esta organización, las personas no deben eternizarse en los cargos", de ahí que considere que ya ha estado un tiempo "más que suficiente".

Este es uno de los aspectos abordados por el histórico dirigente de IU en esta entrevista, en la que también asegura que para él ha sido un "orgullo" haber trabajado "con total honestidad" por esta ciudad y haber defendido el programa de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, un programa que ha consistido, señala, en "la defensa del interés general frente a intereses particulares".

Respecto a su futuro, tiene claro que no habrá "puerta giratoria". Pedro Jiménez conserva su plaza en Correos y ya cuenta con 42 años de servicios, por lo que tiene la opción de jubilarse, así que, o vuelve a la empresa postal para jubilarse allí o se jubila directamente. Esas son las dos únicas opciones que se plantea desde el punto de vista profesional, por lo que "no habrá puerta giratoria. Eso queda para otro tipo de políticos", añade. Eso sí, lo que tiene claro es que, haga lo que haga, continuará defendiendo, igual que siempre, el programa de IU y el interés de la clase trabajadora, aunque ya sólo desde su condición de militante de IU y del Partido Comunista y como afiliado a CCOO. Eso no cambia. "Si no lo hiciera, demostraría que estaba en política sólo para ocupar un cargo", sostiene.

En esta entrevista, cuyos momentos más relevantes pueden verse a través del vídeo de Wihu tv que ilustra esta información, Pedro Jiménez también hace un balance de su trayectoria al frente de IU, de la que ha sido coordinador provincial durante 17 años, hasta que recientemente le relevó en el cargo Rafael Sánchez Rufo. Jiménez destaca que, en esta etapa, IU se ha consolidado como tercera fuerza política de Huelva, una posición desde la que "hemos contribuido a avanzar en la transformación de la provincia desde un proyecto de izquierdas", subraya.

A partir de ahora, añade, "aspiramos a que el bipartidismo de los dos grandes partidos, que defienden las mismas políticas, desaparezca", para lo que defiende el proceso de confluencia iniciado entre IU y Podemos y que puede extenderse en la provincia a otras organizaciones políticas y sociales como los movimientos ecologistas, feministas y que trabajan en el campo de la solidaridad. "Sólo desde la unidad podemos ir sumando objetivos mayores", sostiene.

Respecto a la actual legislatura del Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez está convencido de que la gestión municipal "ha cambiado muy poco" respecto a la etapa del PP. "Gabriel Cruz -señala- ha continuado con las políticas populistas de Pedro Rodríguez y ha defraudado al electorado de izquierdas", por lo que lo considera que ha sido un "bluf", apostilla. En concreto, indica que "está manoseando el Recreativo y la Semana Santa", al tiempo que incide en que para ello se está encontrando con la colaboración del PP, que "en lugar de hacer oposición a sus políticas se dedica a justificar lo que ellos hicieron, lo que en mi opinión es un error", añade.

Por último, Jiménez hace un repaso por la actualidad del Recreativo de Huelva, sobre el que dice que está en "una situación cada día más preocupante", pues ve difícil que alguien compre el club sabiendo que hay dentro un "inquilino" que se encargará de su gestión durante 10 años, lo que el representante de IU atribuye a la gestión de Gabrie Cruz y a su intento de "pasar a la historia como el salvador del Recre". Para Jiménez, la situación del Recre es "empeorable si sigue en manos del alcalde", por lo que le pide que lo venda y "lo deje ya tranquilo".