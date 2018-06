El Partido Popular pide explicaciones al alcalde por su gestión del Recreativo y Podemos exige su dimisión

now playing

La candidata a la Alcaldía de Huelva por el Partido Popular, Pilar Marín, ha señalado que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, “debe dar explicaciones inmediatas” tras las graves acusaciones realizadas por los responsables de Zephir Homes, empresa que se alzó con la adjudicación para la venta de las acciones del Recreativo de Huelva y que ha desistido finalmente debido a la falta de transparencia demostrada en el proceso. Mientras, desde Podemos Huelva, se pide directamente la "dimisión del alcalde por su gestión del Recreativo".

Como ha advertido Marín, “el alcalde no puede esperar ni un minuto más para salir y dar explicaciones a los onubenses y a la afición del Recreativo”, ya que, ha recalcado, “la gravedad de los hechos denunciados públicamente y el anuncio de un proceso judicial contra el Ayuntamiento por supuestos daños y perjuicios, obligan al alcalde a dar la cara y a aclarar a la ciudadanía qué ha ocurrido y en qué situación queda el Club”. Marín, además, no ha descartado la posibilidad de que “exijamos responsabilidades al equipo de gobierno si no nos convencen las explicaciones urgentes que debe dar el alcalde”.

La popular ha insistido en que “venimos denunciando la falta de transparencia demostrada por este alcalde y su equipo de gobierno al ocultar el contenido de un contrato que en nada favorecía el Recreativo y que, a tenor de los que ya conocemos, ha acabado por impedir que un proceso de venta aprobado por el Pleno dejando al Recreativo en una situación de incertidumbre”.

“Conocimos tarde parte del contrato de gestión que une al Ayuntamiento de Huelva con la empresa Eurosamop, un contrato que ha permanecido oculto desde su firma por la existencia de una cláusula de confidencialidad que impedía hacer público el mismo, y ahora sabemos que ese mismo contrato ha obligado a desistir a la empresa a la que el Pleno del Ayuntamiento otorgó la adjudicación del paquete de acciones dejando al Recreativo de Huelva en poder del grupo Eurosamop, empresa que ha venido de la mano del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz”, ha afirmado Marín.

Para la candidata a la Alcaldía, el Recreativo de Huelva “es toda una seña de identidad para Huelva y no puede seguir en las manos del grupo que ha traído el alcalde de porque está claro que se está perjudicando al club”.

Por ello, y como candidata a la Alcaldía de Huelva, Marín ha expresado su “inquietud” ante “la más que difícil situación en la que el alcalde ha situado al Recreativo”. “El señor Cruz no puede tardar ni un minuto más en dar explicaciones, y si no lo hace se las pediremos en el Pleno del Ayuntamiento a través de nuestro Grupo Municipal”.

Marín, asimismo, ha subrayado que el PP “siempre ha actuado con responsabilidad velando por el futuro del Recreativo, como hemos demostrado en numerosas ocasiones, y ha asegurado que “lo seguiremos haciendo”. Por ello, ha subrayado que “vamos a exigir transparencia, claridad y rigor en la gestión de un asunto público y de interés general como el de la principal institución deportiva de la ciudad de Huelva” y ha concluido afirmando que “el alcalde ha demostrado con este asunto que “no es capaz de resolver los problemas y necesidades de Huelva”. “Su manera oscura y caótica de gestionar el futuro del Recreativo es un ejemplo más de cómo este alcalde gestiona la ciudad desde hace tres años”.

Mientras, desde la nueva Secretaría General de Podemos Huelva y a la vista de las nuevas informaciones aparecidas respecto a la venta del RCR de Huelva y que vienen a sumarse a la interminable "cadena de engaños e irregularidades que implican gravemente a este Ayuntamiento", consideramos especialmente grave que el único licitante en el pliego de venta de las acciones expropiadas del Recreativo de Huelva se haya visto obligado a desestimar la compra de las mismas debido "a las innumerables mentiras y las interesadas ocultaciones de información por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva, añadiendo un así un capítulo más a la larga cadena de costosos despropósitos".

Podemos entiende que "el alcalde se quita la careta y sólo la tiene para plegarse a los intereses de empresas privadas, incluso si para ello es necesario cometer ilegalidades e irregularidades o engañar tanto a los aficionados, como al resto de la ciudadanía".

Consideramos como "absolutamente inadmisible que, con su gestión, haya puesto en serio peligro la capacidad financiera de este Ayuntamiento y con ello, las necesidades de la Ciudad, especialmente las de nuestros vecinos más desprotegidos, hipotecando las arcas públicas para no se sabe cuánto tiempo”.

Podemos tiene claro que "con el único objetivo de obtener rédito político, (Gabriel Cruz) ha usado a la afición y al propio club poniendo todo en manos de un fondo buitre del fútbol mientras que defendía hacerlo con la intención de ponerlo en manos de los aficionados".

Podemos recuerda que "es conocido que nuestro grupo político se encuentra en el proceso de dilucidar la responsabilidad legal del alcalde como responsable final de las ilegalidades, del desfalco a las cuentas públicas y de las ocultaciones de información en todo este desastroso proceso y nos reafirmamos en nuestra firme intención de continuar y ampliar todas aquellas acciones legales que estamos llevando a cabo en defensa de los legítimos derechos de los y las onubenses".

Por lo tanto, y sabedores de que todo esto ha sido promovido y gestionado por nuestro alcalde de forma consciente y deliberada, y asumiendo que nuestro Ayuntamiento va a seguir sufriendo perjuicios por tiempo indefinido, "exigimos la inmediata dimisión del alcalde".