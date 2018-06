Gabriel Cruz: “Zephir Home no tiene dinero ni capacidad para afrontar la situación del Recre”

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, acoge con “sorpresa y desencanto” el anuncio de Zephir Home a la no concurrencia de la compraventa de las acciones del Recreativo de Hueva, de las que son adjudicatarios. “Estamos muy decepcionados por la renuncia porque la oferta venía con gente de Huelva y creíamos que iban en serio” ha manifestado el alcalde, para quien Zephir está poniendo “excusas” y está reproduciendo el mismo caso que Vicente Simón el año pasado. “Se frusta una operación en la que habíamos puesto ganas e ilusión, y no entendemos los argumentos”, ha dicho el alcalde, quien asegura que, pese a todas las razones que está dando la firma, se trata de algo simple: “Zephir Home no tiene ni capacidad ni dinero para afrontar la situación en la que se encuentra el Recre, y no deben maquillarlo con excusas”.

“Tal confianza teníamos en el Ayuntamiento en cerrar la operación”, ha explicado Cruz, que toda la documentación necesaria para la firma del contrato de compraventa se ha enviado a la notaría y disponemos de la reserva de hora para proceder el próximo martes a la firma de la escritura.

Para el alcalde, “desgraciadamente” se ha revivido “en el inicio, en el desarrollo y en el fin” el mismo episodio que protagonizó Vicente Simón el año pasado en el proceso de compra de acciones y que, finalmente, se declaró desierto por la insolvencia de la oferta: “primero se dice que vienen con mucha fuerza en el proyecto económico y deportivos; una vez propuesta la adjudicación del concurso se empiezan a plantear dificultades, y finalmente se anuncia la retirada y la personación en los tribunales”. Ante la similitud de los hechos, Cruz considera que estamos ante “una reproducción” de ambos casos. Pero esta ocasión es “mucho más triste” porque en la operación se ha involucrado a “gente de Huelva, cercana al Recre, conocedora de la realidad y con prestigio entre la sociedad onubense”.

En relación a la labor de intermediación del Ayuntamiento en la venta, solicitada a través de burofax por Zephir Home, los representantes de la compañía han tenido acceso a teléfonos, correos electrónicos y vías de acceso a toda la información necesaria. “Hemos entregado toda la documentación, no hemos puesto ninguna pega. Todo lo demás son excusas”.

La realidad es que, según el planteamiento de los adjudicatarios expresado en diferentes foros, tenían 3 millones de euros en cash y otros 9 millones en avales, mientras que para firmar la escritura de compra-venta del Recreativo de Huelva habría que desembolsar 1,7 millones de euros en líquido y 1,1 en avales. “Si lo que el grupo adjudicatario ha venido anunciando en los medios de comunicación fuera cierto, tendrían suficiente solvencia económica para hacer frente a la adquisición de las acciones y a las necesidades del Recreativo de Huelva”, según Cruz.

El hecho de que en ningún momento hayan querido intervenir para llegar a un acuerdo acerca de la deuda con la Federación Andaluza de Fútbol ni en la resolución del contrato con Eurosamop, actuales gestores, resulta “sorprendente” para el alcalde, quien asegura que “nosotros hemos asumido su petición de intermediación, y en todo momento han tenido conocimiento puntual del acuerdo con la Federación, cuyos términos aceptaron, y de las negociaciones con Eurosamop y con la Seguridad Social.

En relación al acceso a la información, el propio pliego para la venta de acciones establece en la disposición 11.3 el derecho de los licitadores a solicitar la información adicional o complementaria que considerasen necesaria. En el Ayuntamiento no se ha registrado ninguna solicitud de información. “Han tenido a su disposición el instrumento para recabar información, que es su responsabilidad, y no lo han utilizado”, concluye Gabriel Cruz.