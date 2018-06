Vecinos de Nueva Santa Lucía se constituyen en plataforma ante el abandono de la barriada

now playing

Los concejales Manuel Gómez y Enrique Gaviño se reunirán con los afectados para tratar los problemas principales del barrio

El pasado verano, los vecinos de la barriada de Nueva de Santa Lucía después de años de protesta, pudieron entrar a vivir en sus hogares. Las 100 viviendas del Casa por Casa dejaban atrás una dura polémica y los vecinos entraron por fin a vivir en sus nuevas casas. Desde entonces, pocas novedades ha habido, tan pocas que los vecinos se sienten "abandonados" por las administraciones, por lo que han decidido, de nuevo, emprender la lucha y constituirse en plataforma.

La portavoz de la Plataforma Vecinal de Santa Lucía se llama María Cinta Rullo, y ya ha presentado sus estatutos tanto al Ayuntamiento como a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta de Andalucía, las dos administraciones contra las que tiene reivindicaciones que manifestar

Entre los principales problemas del barrio y con las que no se ha hecho casi nada desde que se apostaran a vivir en esta nueva zona de Huelva está el de que "no hay aparcamientos".

En efecto, en principio en la barriada los vecinos han estado aparcando a ambos lados de la calle, pero esto entraba en contradicción con las necesidades de los servicios de emergencia. De hecho en una ocasión en la que tuvieron que entrar los bomberos para sofocar un incendio en una cocina, y en otra en la que las asistencias sanitarias acudieron para llevarse a un anciano, ambos servicios tuvieron problemas por lo que finalmente se tomó la determinación de prohibir el aparcamiento en estas calles, el problema es que los vecinos en la actualidad no cuentan con otra alternativa. Esta prohibición se manifestó con una señal de tráfico a la entrada de la urbanización que les prohíbe circular.

Rullo comenta que "la parte de detrás de las casas estaba destinado a estos aparcamientos pero la han dejado sin asfaltar y no se puede transitar por lo que tienen verdaderos problemas. Además, al haber colocado bolardos no pueden acceder a esta zona, un quebradero de cabeza diario para dejar los coches. Del mismo modo, en la zona de los jardines (que aún no son tal) han solicitado el establecimiento de aparcamientos en batería para que pueda caber un mayor número de vehículos y solventar en parte el problema.

La limpieza es otro de los problemas básicos: "Por esta zona solo vienen a limpiar cuando llamamos y nos quejamos, si no no pasarían nunca" afirma Rullo, quién asevera que existen "hierbajos altos por todo el recinto lo que conlleva también problemas con las ratas y las garrapatas en la zona". Las aceras "están limpias pero porque nos preocupamos los vecinos, afirma".

En una de las entradas naturales a las casas de Nueva Santa Lucía, por la parte trasera y en la que los vecinos preferirían tomar para no tener con los problemas de inseguridad de las 192 casas de Marismas del Odiel, siguen existiendo agujeros peligrosos para quién toma ese camino "hay alcantarillas abiertas y eso es todo un riesgo porque alguien se puede caer dentro" afirma. "Estamos en un ghetto", ha llegado a afirmar.

Rullo afirma de que "estamos seguro de que nos dieron las viviendas para que dejáramos las pancartas, para que nos calláramos, pero desde entonces no han hecho nada, vamos a volver a luchar". Desde la nueva plataforma, afirman que son "totalmente apolíticos" y que cada vecino "tendrá sus filias y sus fobias" por eso incluso se están planteando la posibilidad de utilizar la figura del Concejal 28 para presentar una moción ciudadana a pleno, para lo cual necesitarán recoger 348 firmas (el 1% de la población de Huelva).

Las zonas ajardinadas frente a las viviendas hoy por hoy siguen siendo un pedregal, aunque la intención era sembrar árboles o flores, hasta el momento ha pasado casi un año sin que nada se haya eso en esa zona.

Casi todos los vecinos de las 100 viviendas se han sumado a la asamblea y han firmado el documento fundacional, unos 170 en total, por lo que se encuentran unidos en sus reivindicaciones.

Desde el Ayuntamiento de Huelva han informado de que los concejales de Urbanismo y Seguridad, Manuel Gómez y Enrique Gaviño se reunirán próximemente con los vecinos para hacerles partícipes de sus reivindicaciones.

En el documento fundacional de la plataforma, los vecinos han hecho hincapié en que "Primero fue la demora de la construcción de las viviendas del casa por casa, luego la retraso de la cesión y ahora, desde la entrega el 4 de julio de 2017 no se ha hecho prácticamente nada en la urbanización, con el resultado de problemas añadidos que han ido surgiendo desde entonces por la desidia y abandono por parte de los distintos gobiernos, municipal, autonómico y central".