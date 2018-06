El PP se unirá a las movilizaciones por la chirla

now playing

El consejero se opone en el Parlamento a la propuesta del presidente del PP de Huelva para que la Junta modifique la normativa

El presidente del Partido Popular y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, ha señalado hoy que el PP “se sumará” a las movilizaciones que ha iniciado el sector de la chirla tras el nuevo “ninguneo” de la Junta de Andalucía, que sigue sin aportar soluciones al conflicto creado tras el cierre del caladero.

Como ha indicado González tras interpelar hoy en el Pleno del Parlamento al consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, “la Junta se ha vuelto a oponer a la modificación relativa al sector de la chirla”, una modificación, ha explicado, que es “necesaria” y que incluiría la reducción de la talla en un milímetro y la variación en el límite de las capturas y en los horarios para poder realizar una pesca efectiva.

El dirigente popular ha recordado que el sector “ha mostrado en muchas ocasiones su disponibilidad para colaborar en la modificación de la Orden para la regulación del caladero”, propuesta que “hoy ha vuelto a rechazar el consejero, que no ofrece ninguna alternativa y que se escuda en el caladero, cuando los afectados son, precisamente, los primeros interesados en la recuperación y mantenimiento de los caladeros”.

González, durante su intervención ha reprochado también al consejero “las continuas mentiras” de la Junta de Andalucía y las “trampas” puestas al sector para que ni puedan faenar ni tampoco cobrar las ayudas mientras dure la parada forzosa decretada el pasado mes de enero.

González ha subrayado, a este respecto, que de los 96 barcos afectados, 13 no las han solicitado; a 21 embarcaciones se les ha denegado y el resto, hasta 96, “están pendientes de aportar nueva documentación que en un principio no se había requerido”. Asimismo, ha denunciado “el envío de multas que estaban guardadas en el cajón, para que no se puedan cobrar las ayudas, puesto que uno de los requisitos era estar exentos de sanciones”.

Así, el presidente del PP ha señalado que la Junta “ni come ni deja comer” y “está llevando al sector a la ruina”. Por ello, ha remarcado que el PP, que desde el primer momento ha venido trabajando para que la Junta dé una solución al sector, se sumará a las movilizaciones convocadas por los mariscadores ya que la Junta “sólo se dedica a echar balones fuera y no aporta soluciones reales al conflicto que ella misma ha creado”.