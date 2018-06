La deuda con la RFAF deja de ser un escollo para el Recreativo

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Era el problema más costoso del Recreativo para poder competir en la Segunda División B. Pero era también el más fácil de solucionar por la predisposición de las partes. Y así ha sido. La deuda con la Real Federación Andaluza de Fútbol ha dejado de ser un escollo para el Decano, de cara a su participación el curso venidero en la categoría de bronce.

Según publica Huelva Información, el Recre habría llegado a un acuerdo con la RFAF para abonar los 603.000 euros que el club adeuda a la territorial. Las gestiones del Ayuntamiento de Huelva, que en su día asumió esta deuda para luego derivarla al club, han sido decisivas para llevar a buen puerto estas negociaciones.

Cabe recordar al respecto, que el Consistorio se comprometió a patrocinar al Recreativo con 500.000 euros anuales para satisfacer la deuda con la RFAF, un compromiso que aún no ha sido satisfecho por los políticos, pese a que el embargo de las cuentas del club por parte de Hacienda ya es historia.

Igualmente debe destacarse la actitud de los federativos andaluces, a los que no les importó asumir la deuda, que originalmente era del Recre con la RFEF, y que siempre han aceptado el pago a plazos para no perjudicar al Decano. Sin ir más lejos, el pasado enero se conformaron con 50.000 euros (de una deuda total de 650.000 euros) y el once onubense pudo recuperar sus derechos federativos y reforzarse en el mercado invernal.

Solventado este asunto, en las oficinas del Nuevo Colombino aún deben encontrar la forma de pagar, con el día 30 como tope, los 460.000 euros de los impagos que han sido denunciados a la AFE por los jugadores del primer plantel y el filial; y los 152.000 euros del Concurso de Acreedores. Además debe depositarse un aval de 200.000 euros a comienzos de julio.