El PP exige al consejero de Pesca que se siente con el sector de la chirla “sin engaños ni trampas”

El presidente del PP de Huelva reclamará mañana en el Parlamento la modificación de la normativa ante la “ruina” que sufre un sector que está parado desde enero

El presidente del Partido Popular y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, ha exigido hoy al consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, que se siente con el sector de la chirla “sin engaños y sin trampas” para dar una solución definitiva a un colectivo que se encuentra en situación de parada forzosa desde el pasado mes de enero.

González ha instado al consejero a que “hoy mismo, aprovechando su visita a Huelva, se reúna con un sector que viene atravesando momentos delicados y aún, a pesar de cumplir con las medidas adoptadas para la regeneración de los caladeros, sigue sumido en la incertidumbre del paro”.

El popular ha recordado que el sector “ha mostrado en muchas ocasiones su disponibilidad para colaborar en la modificación de la Orden para la regulación del caladero”, propuesta que ha sido rechazada por parte de la Dirección General de Pesca, que se muestra reacia a la tener en cuenta la aportación de los marineros, “que son los primeros interesados en la recuperación y mantenimiento de los caladeros”.

González, que mañana interpelará al consejero en el Pleno del Parlamento, ha insistido en que la Junta “sigue engañando a marineros y armadores” y ha puesto como ejemplo el decreto de ayudas aprobado por el Gobierno andaluz. Unas ayudas, ha explicado González, que “no se están cobrando por las dificultades que la Junta está imponiendo”.

En este sentido, ha subrayado que de los 96 barcos afectados, 13 no las han solicitado; a 21 embarcaciones se les ha denegado y el resto, hasta 96, están pendientes de aportar nueva documentación que en un principio no se había requerido”. Asimismo, ha denunciado “el envío a los barcos, precisamente ahora, de multas que estaban guardadas en el cajón, lo que impediría el cobro de las ayudas ya que uno de los requisitos era estar exentos de sanciones”.

Así, el presidente del PP ha señalado que la Junta “ni come ni deja comer” y “está empujando paso a paso al sector a un callejón sin salida”. “Les engañaron cuando les dijeron que iban a solicitar al Gobierno el cambio de la talla, cosa que no hicieron; y les engañaron con las ayudas, sacando del cajón multas de otros años para que no puedan cobrar”, ha apuntado González, que ha instado a la Junta “a sentarse de una vez por todas con el sector sin más engaños y sin más trampas”.

A este respecto, ha recordado que “nuestro presidente regional, Juanma Moreno, “se reunió la pasada semana en Punta Umbría con el sector y, tras este encuentro, instó a la presidenta de la Junta a que modifique la normativa relativa al sector de la chirla porque éste no puede esperar más”.

Una modificación de la normativa “necesaria” en tres ámbitos: en la talla, ya que el sector pide su reducción en un milímetro; en el límite de las capturas y en los horarios para poder realizar una pesca efectiva”.

González, por último, ha pedido al consejero que “no se escude en el caladero como excusa para no modificar la normativa porque marineros y armadores son los primeros interesados en la protección del mismo”.