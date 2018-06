Plataformas vecinales y culturales se movilizan contra el urbanismo municipal que devora los cabezos

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Huelva te mira, la Plataforma Parque Moret y las tres Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Huelva, Odiel, Saltés y Tartessos han convocado una gran movilización de la sociedad onubense en defensa del Sistema de los Cabezos de Huelva, con una concentración delante del Ayuntamiento el jueves 21 de junio a las 20:00 horas y un Solsticio Cabezota en La Joya a partir de las 21:30 horas.

Denuncian el abandono de estas señas de identidad de la ciudad y su amenaza inminente por planes urbanísticos que los están destruyendo para siempre, como hemos visto primero en la Esperanza, el Pino, y ahora en San Pedro. Un proceso que afectará a continuación a Mundaka y la Joya, donde están previstas construcciones de siete, nueve y hasta diez plantas de altura.

Los colectivos manifiestan su absoluta decepción por los incumplimientos del Ayuntamiento que aprobó en Pleno Municipal varias mociones para su preservación y para su protección solicitando a la Junta de Andalucía que declare al Sistema de los Cabezos de Huelva Monumento Natural de Andalucía. “En lugar de buscar alternativas viables, que las hay, y sin costes millonarios para las arcas públicas, estamos viendo que el equipo de Gobierno avanza con la tramitación de los planes especiales de Mundaka y la Joya”, aclaran desde las organizaciones convocantes.

Exigen al Ayuntamiento que paralice la tramitación de dichos planes y que empiece a buscar alternativas para la transferencia de aprovechamientos a otras zonas de la ciudad, estableciendo convenios con los propietarios del suelo. Exigen igualmente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que tramite con urgencia la declaración del Sistema de los Cabezos de Huelva como Monumento Natural, y que se pronuncie sobre la incompatibilidad de estos planes con los valores a preservar.

La movilización va a consistir en una concentración ciudadana en la Plaza de la Constitución a las 20:00 horas, en la que se expondrá de forma gráfica las amenazas que se ciernen sobre los cabezos y se dará lectura a un manifiesto. A partir de las 21:30 se iniciará en el Cabezos de La Joya la actividad Solsticio Cabezota, en el que un chamán tartessio y varios cantautores recrearán historias y leyendas a la luz de las estrellas en la noche más corta del año. Para esta actividad colaboran con la organización Dasare, Josan Carballo, Worve y Matumena, que han compuesto canciones específicas sobre los Cabezos. Estarán guiados por el personaje mágico interpretado por Diego Vázquez Capelo. Se sugiere acudir a La Joya con bocadillos, sillas o esterillas para sentarse y disfrutar de la velada reivindicativa nocturna.

Los colectivos animan a la sociedad a movilizarse. “Si no reaccionamos, si no defendemos nuestra identidad, en breve sólo tendremos parte del Conquero, amputado en su extremo sur. El resto lo habremos perdido para siempre negando a generaciones futuras la posibilidad de entender nuestra Historia a través del territorio, de disfrutar de unos elementos naturales de un gran valor geológico, paleontológico, cultural, paisajístico, ambiental, con reconocimiento internacional. En ámbitos científicos de nuestro entorno cultural no se comprende este empeño en seguir adelante con la destrucción de los cabezos, de la singular Formación Arenas de Huelva o del contexto de una de las necrópolis tartésicas más relevantes de Occidente”.

¡Por unos Cabezos vivos, limpios, vistos, sin construcciones, Monumento Natural de Andalucía! ¡Huelva, movilízate por los Cabezos!, concluye la convocatoria.