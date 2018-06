Ciudadanos exige despolitizar las infraestructuras en la ciudad de Huelva

now playing

La portavoz municipal, María Martín, denuncia que los acuerdos por infraestructuras provinciales a los que se adhiere el Ayuntamiento no pasan por el Pleno

El pasado mes de mayo, el pleno de Huelva rechazó la moción de Ciudadanos (Cs) para crear una Comisión Especial sobre proyectos ferroviarios que afectaran a la ciudad de Huelva, por la abstención del PP y el voto en contra del PSOE. Este pleno, recogiendo las justificaciones de ambos partidos al rechazo de la moción para la despolitización de las infraestructuras ferroviarias de Huelva, Cs presenta una moción para acabar con los enfrentamientos entre partidos por todas las infraestructuras que afectan a la ciudad de Huelva.

Para la Portavoz del grupo municipal, María Martín Leyras, “esperamos que, ahora que recogemos las justificaciones que dieron para no apoyar la despolitización de las infraestructuras ferroviarias, voten a favor de dejar el enfrentamiento por estas mejoras necesarias para la ciudad”

En la moción que se presenta este mes, incluyen la petición del PP para que no fuera sólo el ferrocarril lo que se estudiara en los Plenos, sino todas las infraestructuras que afectan a la ciudad, además de la objeción del PSOE para que se hiciera en la comisión informativa de urbanismo en vez de en una comisión especial. Por tanto, para la portavoz de Cs, “ahora no podrán votar en contra de la misma y deberán apoyarla, ya que solicitamos que en la Comisión Informativa de Urbanismo se estudien todas las propuestas de infraestructuras que afecten a Huelva, para que se dictaminen y lleven a Pleno que postura debe tomar el Ayuntamiento con el mayor consenso, algo que en tres años nunca se ha hecho. Sin partidismos”.

En la misma propuesta de Ciudadanos, solicita que se revisen los acuerdos provinciales por la defensa de las infraestructuras de Huelva, a los que se ha adherido el Ayuntamiento y que no han pasado por Pleno, pues para María Martín, “la ley de régimen de bases local es clara, es el Pleno el que debe decidir las adhesiones a entidades por encima de la ciudad, y no el alcalde por su cuenta. Nos parece una falta de respeto al resto de grupos municipales, que un alcalde sin tener mayoría absoluta, no ratifique en el Pleno esas adhesiones. Este comportamiento es más de un alcalde de un partido que de la representación de una institución como es el Ayuntamiento de todos los onubenses”

Martín Leyras finalmente ha querido clarificar que “lo que buscamos es una sola voz de la ciudad con consenso de todos, y no enfrentamientos partidistas. Esto último nunca ha beneficiado a Huelva como podemos comprobar en los últimos 30 años”