Samu Delgado: “Al mes de trasplantarme los pulmones empecé a correr y ya nunca he parado”

Se llama Samuel Delgado y es un héroe. Desde este lunes participa en los juegos europeos para trasplantados en la modalidad de Triatlón, porque sí, efectivamente, Samuel Delgado, está trasplantado, tiene unos pulmones que estrenó a los 20 años y que no le impiden hacer deporte a un muy alto nivel. Ya lo demostró en mayo del pasado año, donde en los juegos nacionales para trasplantados se trajo cinco medallas a Nerva (dos platas y tres bronces), ahora quiere dar un paso más y ya se encuentra en Cagliari (Italia) para seguir haciendo historia en el deporte. Ajeno a los ruidos del mundial de Rusia, Samu tiene su propia historia de superación personal, de esas que representan el verdadero espíritu deportivo, de las que emocionan y lo convierten en un pequeño superheroe local, durante estos días, Nerva y la comarca de la Cuenca Minera estarán pendientes de su hazaña.

-¿Cómo fue el proceso que te llevo a ser trasplantado?

Nací con una enfermedad genética, fibrosis quística, una enfermedad con la que estaré toda la vida, he vivido momentos muy complicados, de niño tuve muchas infecciones y muchas horas de hospital y cogí una época en la que apenas se sabía nada de esta enfermedad. Pese a todo siempre estuve muy vinculado al deporte y me gustaba jugar al fútbol de pequeño con mis compañeros de clase y mis amigos, hasta que a los 14 años cogí una neumonía y a partir de ahí tuve que vivir durante cinco años con oxígeno. Durante ese tiempo con oxígeno estuve preparándome para el trasplante donde era importante llegar en buena forma física, hacía pesas, algunos kilómetros en bicicleta, subía y bajaba escaleras... y llegué al trasplante con una buena nutrición y un buen tono de musculatura, dentro de lo malo, mi calidad de vida era buena, algo que me vino muy bien para recuperarme después del trasplante.

-¿Qué tipo de secuelas tiene la fibrosis quística y el trasplante en tu vida diaria?

La fibrosis quística es una enfermedad invisible, aparentemente puedes estar bien, pero la realidad es que soy un discapacitado, cuando estas mal afecta a todos los órganos que segregan mucosa y especialmente forma un líquido espeso en los pulmones y cada infección es una herida que no se regenera hasta que necesitas oxígeno como me ocurría a mi antes del trasplante.

-Y antes del trasplante, ¿te planteabas la posibilidad de hacer un Triatlón?

No, no, que va. Incluso después del trasplante yo lo que hacía era deporte de mantenimiento. Jugaba un poco al fútbol sala, pero más bien eran pachangas.... y si que es verdad que lo que siempre me ha hecho más ilusión es correr, es el deporte que más me ha gustado, y al mes de ser trasplantado empecé a correr y ya nunca lo he dejado, al principio, por mi cuenta sin entrenador... pero hace tres años decidí participar en el Trail de Nerva y me la preparé bien, ahí fue cuando me picó el gusanillo de la competición. Luego conocí por internet la existencia de los juegos nacionales para trasplantados, también me lo preparé por mi cuenta y fue una auténtica sorpresa, porque yo no me esperaba nada y conseguí cinco medallas. Ahora es cuando me he propuesto participar en los Europeos, y para ello estoy entrenando muy fuerte, me he buscado a un entrenador que es Diego González y estoy muy contento con él, he mejorado mucho, y cada carrera que voy haciendo voy bajando marcas.

-¿Conoces a tus rivales, te ves con posibilidades de medalla?

Yo no los conozco, pero tengo compañeros en la selección que si los conocen, y hay un nivel muy bueno. Hay algunos que se dedican a eso y son deportistas de élite en sus países, cuentan con becas y van muy preparados, por eso, conseguir una medalla es complicado. Pero sí, mi objetivo es conseguir una medalla, aunque terminar entre los cinco o diez primeros ya sería para mi un lujo.

-¿Cómo llegaste a formar parte de esta selección nacional?

Todavía hay un limbo en cuanto a los deportistas trasplantados, creo que pronto habrá que federarse e incluso tener marcas mínimas para poder ir a las competiciones y formar parte de la selección nacional, pero hoy por hoy basta con apuntarse.

-¿Cómo va a ser la competición en Cagliari?

Donde yo participo lo llaman Triatlón virtual, piensan que por ser trasplantados no podemos hacer las tres pruebas en el mismo día, por lo que lo hacen en tres días diferentes. El lunes será la carrera a pie, el martes va a ser la natación, y el miércoles va a ser la bicicleta.

-Y..¿tienes alguna especialidad?

Para mi correr siempre ha sido mi punto fuerte, pero desde diciembre que solté la última lesión no he avanzado mucho realmente en carrera. Ahora mismo mi fuerte es la bicicleta.

-¿Porqué te decantaste por el Triatlón y no por otra disciplina deportiva?

Son deportes que siempre he practicado y para mi era una forma de incentivar un poco más mi reto, porque no todo el mundo hace el Triatlón. Pero no me cierro a otras pruebas, de hecho en los juegos de Cagliari también hay pruebas por equipo y si me encuentro con fuerza haré un relevo en los 4x50 de natación estilo libre y en atletismo, si llego bien, quiero hacer el 1.500 y el 800.

-¿Qué te ha comentado la familia y la gente del pueblo antes de partir?

Pues imagínate, en el pueblo y alrededores me conocen de toda la vida, yo hago ya los trail cortos y la gente me conoce y la gente pues está ilusionada como lo estoy yo, y tiene muchas ganas, la gente está volcada conmigo, me ven por la calle y me dan ánimos para que consiga algún logro, estoy muy contento en ese aspecto.