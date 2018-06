El pacto por la llegada del AVE a Huelva recaba la firma de 58 alcaldes

El acto celebrado en Diputación refrenda un acuerdo para “exigir un compromiso al Gobierno de España que cuente con garantías políticas y presupuestarias”

El Pacto Social para la llegada del AVE a Huelva se ha reforzado este miércoles con la adhesión de más del 70 por ciento de los municipios de la provincia, un total de 58, cuyos alcaldes y alcaldesas han participado en la firma del acuerdo impulsado por el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.

Los representantes de la ciudadanía se suman así a las instituciones y entidades más representativas de la provincia, que ya firmaron su adhesión al pacto la pasada semana.

En los momentos previos a la firma, Caraballo ha insistido en que éste es un pacto “garante para la llegada del AVE a Huelva y para que se cumpla con lo anunciado”. El presidente de la institución provincial ha hecho hincapié en que Huelva no puede seguir siendo “la única provincia de Andalucía y de las pocas de España, que no está comunicada por una doble vía” y ha añadido que “no queremos ser más ni menos que las demás, queremos tener las mismas oportunidades”. “Hay que decidir entre ser ciudadanos de primera o de segunda división, - ha insistido-, entre subirnos a la modernidad o quedarnos para siempre anclados en el pasado”.

Caraballo ha indicado que la adhesión de los alcaldes y alcaldesas “supone el fortalecimiento de esta reivindicación porque los municipios tienen mucho que decir y el porque el desarrollo depende de las infraestructuras”. En este sentido ha asegurado que el respaldo de los municipios de la provincia a este pacto social, lo legitiman y consolidan “como representantes que son de los intereses de toda la sociedad de Huelva. Estamos demostrando que ésta es una inquietud de toda la ciudadanía de la provincia”, ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Huelva ha ha destacado la importancia de un acto en el que “la representación de la mayoría de los municipios de Huelva ha sellado un compromiso con el futuro, el desarrollo y el crecimiento. Con agarrarnos a las oportunidades para desarrollar las iniciativas. Lo hacemos desde la acción, y no estamos contra nadie. No queremos pelear, sino sumar, impulsar y avanzar”.

El regidor de la capital ha incidido en que, aunque “la línea de Alta Velocidad no pasará por todos nuestros municipios, sí beneficiará a todos en el crecimiento de nuestros territorios. Los alcaldes y alcaldesas tienen ese compromiso con los ciudadanos. Tenemos ganas de trabajar, aportar y muy pocas de pelear. Pero no vamos a renunciar a perseguir lo que demandamos”. Cruz ha recordado que “hace aproximadamente un mes se confirmó que los estudios informativos que van a salir son de Alta Velocidad, y no vamos a permitir menos. No vamos a renunciar a nuestra demanda y tenemos que recorrer este camino juntos. El trabajo está dando sus frutos y los va a seguir dando. En unos años, estaremos hablando de una realidad diferente y los protagonistas serán los ciudadanos y sus representantes”.

Caraballo ha recordado que se ha creado una plataforma de adhesión, para que todas las asociaciones, organizaciones, instituciones y personas a título individual que así lo deseen puedan unirse al pacto y reivindicar juntos el AVE. Se puede acceder a través de la Web www.aveparahuelva.com y ya cuenta con más de 1.500 firmas.