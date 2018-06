Loles López retuerce la polémica con las playas y pide ahora arena al nuevo Gobierno del PSOE

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Asegura que el Gobierno de Rajoy “le dejó el trabajo hecho” tras dar 10 millones para arreglar los daños y sortear las “zancadillas” de la Junta para poder extraer arena

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha exigido hoy al nuevo Gobierno central de Pedro Sánchez que acometa “ya” el aporte de arena a las playas onubenses afectadas por los temporales sufridos en los meses de febrero y marzo ya que “lo tiene todo hecho”. Así lo ha afirmado la dirigente del PP andaluz que ha recordado que “estamos a quince días de que comience la temporada estival y está en juego el pan de muchos onubenses”.

López, que ha visitado este miércoles la playa de Matalascañas junto al presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González, el presidente del PP de Almonte, José Antonio Faraco, y varios dirigentes del PP provincial y almonteño, ha recordado que tras los temporales que han azotado el litoral onubense “sólo una de las dos administraciones que se comprometieron a dar una respuesta a la situación lo hizo”, en referencia al Gobierno del PP.

En este sentido, ha apuntado que “el Gobierno de Mariano Rajoy puso sobre la mesa 10 millones de euros, de los cuales 2,1 se invertirán en Matalascañas, y después sorteó todas las zancadillas que le colocó la Junta de Andalucía”, que sólo autorizó dos de los cinco puntos de extracción de arena solicitados por el Gobierno, y que, además, ni contaban con arena suficiente ni de la calidad necesaria. Pese a ello, ha señalado López, el Gobierno de Rajoy siguió trabajando para buscar alternativas.

Frente a la diligencia del Gobierno del PP, López ha contrapuesto la actitud del Gobierno andaluz. “Susana Díaz dijo que trabajaría también para reponer los daños causados pero no ha puesto ni un céntimo para las playas de Huelva y, además, hace años que no da dinero a los ayuntamientos para el mobiliario urbano, competencia que es de la Junta y que no cumple". Para la popular, por tanto, “Susana Díaz vino únicamente a hacerse la foto”.

López, ha insistido en que apenas quedan quince días para que dé comienzo la temporada estival y “está en juego el pan de muchos onubenses y autónomos, y del turismo de Huelva, que es una de sus riquezas económicas”, por eso, ha añadido, "requerimos ya el aporte de arena, porque el Gobierno de Rajoy se lo ha dejado todo hecho al nuevo: se están terminando los trabajos de reparación, hay 10 millones sobre la mesa y se han sorteado todos los obstáculos de la Junta, por tanto queremos el aporte de arena ya".

Asimismo, la secretaria general del PP-A ha mostrado su sorpresa por el hecho de que desde el cambio de Gobierno "ni la alcaldesa de Almonte pida más dinero, ni el presidente de la Diputación de Huelva hable de las playas ni exija aporte de material ni tampoco lo haga el consejero de Medio Ambiente”. También ha criticado que desde el cambio en el Gobierno “el Ministerio no haya pisado aún las playas”. A este respecto, Loles López se ha preguntado “si todavía están repartiéndose las carteras en el nuevo Gobierno”, por lo que ha remarcado la exigencia de que “de inmediato empiecen con el aporte de arena porque tienen el dinero, las máquinas y el trabajo hecho".

En este sentido, y por último, la secretaria general del PP andaluz ha recalcado que al PSOE “ya no le interesan las playas, pero a los onubenses sí” y ha insistido en la emergencia para el aporte de arena porque “tienen el dinero y el trabajo hecho por parte del Gobierno de Mariano Rajoy”.