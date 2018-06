Moreno urge a cambiar la normativa sobre la chirla para evitar “la ruina de familias”

Se ofrece al PSOE y a Susana Díaz para conseguir la mayoría necesaria en el Parlamento andaluz

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, visitó hoy en Huelva a las familias de pescadores afectados por la veda en la pesca de la chirla y exigió cambios urgentes en la normativa de pesca de este molusco para “evitar que muchas familias vayan a la ruina”.

El líder del PP Analuz afirmó que “el gobierno de la Junta tiene que modificar la normativa vigente y tiene que expresar su voluntad de acuerdo con este sector para que solventemos este problema”. Recalcó que muchas familias “no llegan a fin de mes y todo lo que han trabajado durante toda una vida lo están perdiendo por tener los barcos amarrados”.

Moreno recordó la voluntad expresa de todos los afectados para sustentar los caladeros, ya que son los primeros interesados en que haya un equilibrio. “Son los más interesados en que haya la máxima transparencia y están dispuestos a colaborar al máximo”.

El dirigente del PP pidió una modificación de la normativa en tres puntos fundamentales, “el primero la talla, ya sabemos la competencia que nos hace un socio europeo como es Italia, el segundo el límite de las capturas y el tercero los horarios”.

Moreno lamentó que hasta ahora no haya sido posible cambiar esta normativa por “la falta de interés e incluso por la falta de respeto por parte de la Consejería y la directora general hacia este sector”.

Emplazó a la señora Díaz a que “dé las órdenes precisas e inmediatas para que su consejero y no otra persona que no sea su consejero, se siente inmediatamente para desbloquear esta situación”.

Juanma Moreno avanzó que el PP Andaluz “va a seguir dando la batalla en el Parlamento y me pongo a disposición del PSOE y de la señora Díaz, por si hay que hacer modificaciones que necesiten de la mayoría del Parlamento andaluz, aquí estará el Grupo Parlamentario Popular para ayudar al PSOE”.