Cepsa forma en sus plantas de Palos a alumnos de Formación Profesional Dual

Un grupo de once alumnos de las especialidades Química Industrial y Prevención de Riesgos Profesionales del Centro Público Integrado de Formación Profesional ‘Vicente Rodriguez Casado’, ha desarrollado la primera etapa de su formación dual o “en alternancia” en las dos plantas industriales de Cepsa en Palos de la Frontera, en las áreas de producción y en los servicios de Prevención y Seguridad de ambos centros.

En los programas de Formación Profesional Dual, este periodo formativo, supera el concepto de las habituales prácticas en empresas. El alumno no acude al centro de trabajo sólo a aplicar su conocimiento teórico adquirido, sino también a formarse entre los profesionales de Cepsa y en contacto con sus equipamientos con una inmersión completa en la dinámica de las fábricas. Igualmente, la Compañía juega un papel más activo, y no sólo participa en la formación acogiendo a los alumnos en sus centros, sino que pone a su disposición tutores laborales y participa en la elaboración de los planes de trabajo, lo que permite una adaptación máxima del perfil del alumno, una vez finalice el grado, a las necesidades de las empresas del sector; aumentando así sus opciones de incorporarse al mercado laboral. Precisamente, una de las fortalezas del programa es que ante una posible necesidad de personal, la Compañía podría contar una bolsa de candidatos, perfectamente preparados para su rápida incorporación y adaptación al puesto de trabajo.

Este nuevo concepto de formación, apoyado por el Ministerio de Educación y Cultura y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, incrementa la vinculación y la corresponsabilidad social de las empresas participantes y favorece la transferencia de conocimientos a través de la colaboración del profesorado, lo que redundará en la mejora de la calidad año tras año gracias a la obtención de datos para adaptar la enseñanza a la realidad productiva de cada momento.

En palabras de Jose Antonio Agüera, director de la Refinería La Rábida, “el balance de la experiencia en Cepsa en estos meses ha sido muy positivo, aunque queda un largo camino por recorrer; tenemos que consolidar el modelo en los próximos años y colaborar con la administración para que el nivel de cobertura sea equivalente al de otros países de Europa, donde esta fórmula combate con éxito el desempleo juvenil”. Por su parte, el director de la Planta Química de Cepsa, Jesús Ivars, ha destacado la apuesta de Cepsa por la Formación Profesional Dual y su compromiso con el sistema

educativo onubense, tanto en la formación profesional como en la universitaria. “Gran parte de nuestros operadores actuales se han formado en los centros docentes de Huelva y seguiremos apostando por ellos”, aseguró.