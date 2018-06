La UHU y la AIQBE entregan sus premios a la investigación y al esfuerzo académico

now playing

La Universidad de Huelva y la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (AIQBE) han hecho entrega hoy de los premios y las ayudas que concede la Cátedra AIQBE en el salón de grados de la Facultad de Ciencias Experimentales. Se trata de dos premios de investigación: el Premio de Investigación AIQBE en el Área Científico-Tecnológica al profesor Pedro J. Pérez y el Premio AIQBE de Tesis Doctorales a la doctora Rocío Calvo Gallego; además de 30 ayudas para la cofinanciación de eventos y actividades organizadas por profesores de la UHU y 6 bolsas de estudio para los alumnos con mejor expediente de primer curso de diferentes titulaciones. Este año se ha ampliado la nómina de premios, que se hace extensiva también a los alumnos procedentes de los ciclos formativos.

El acto ha estado presidido por la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña; el gerente de la AIQBE, Rafael Romero; la vicerrectora de Innovación y Empleabilidad, Isabel Rodríguez; la directora de la Cátedra AIQBE, María del Mar Díaz Requejo, y el vicedecano de la Facultad de Ciencias Experimentales, Felipe Jiménez Blas.

María del Mar Díaz Requejo señaló que “estamos aquí para reconocer la capacidad y la voluntad de estudiantes y profesores que mantienen la ilusión día tras día, demostrando que es posible culminar con éxito lo que se proponen”, pues con este acto, la Cátedra AIQBE quiere distinguir “a todos los que creen en el trabajo y el esfuerzo, que es único medio para crecer y mejorar”. Con respecto a la Cátedra AIQBE, la directora resaltó que “es un vínculo de unión entre la UHU y la Asociación, un canal de comunicación posible gracias al apoyo generoso de la AIQBE de más de una década con la Onubense. Pero este compromiso de la industria onubense con la UHU no se limita a temas relacionados con el ámbito de la industria o el mundo químico, sino que es sensible también al campo de las Humanidades, el Medio Ambiente y del conocimiento en general”. Finalmente, subrayó que cada vez son más profesores lo que participan para poner en macha nuevas acciones formativas e investigadoras, “todas ellas en pro de la mejora de la misión generadora del conocimiento que tenemos encomendada”.

El profesor Pedro J. Pérez ha recibido este premio “en reconocimiento a su excelencia investigadora, su proyección internacional, y sus relevantes contribuciones en el campo de la funcionalización catalítica de sustratos orgánicos, saturados e insaturados, mediante complejos de metales de transición”.

Pedro J. Pérez manifestó su agradecimiento por la concesión de este galardón que “me hace muy feliz, en primer lugar, por proceder de esta Asociación y esta Cátedra a la que me unen fuertes vínculos a lo largo de estos años” y reconoció que “es muy loable que la AIQBE haya mantenido su patrocinio de forma continuada, incluso en los años de grave crisis económica”. Y, en segundo lugar, porque “supone la consecución del máximo galardón que la Onubense concede a la labor investigadora de su profesorado. Un galardón que hago extensivo a quienes me han acompañado durante más de dos décadas, desde que comencé a trabajar en el campus de La Rábida”. Pedro J. Pérez también tuvo palabras de agradecimiento para los estudiantes que ha elegido la UHU para realizar sus estudios y a los que os deseo “mucho éxito” y para los profesores que han sido premiados en convocatorias anteriores, “que han destacado en la vertiente investigadora dentro de su doble obligación como académicos: la docente, diseminando el conocimiento, y la investigadora, creándolo”.

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, comenzó sus palabras felicitando a todos los estudiantes y profesores que hoy han acudido a recibir su premio. En relación al profesorado señaló que en ellos “se visualiza otra parte muy importante de nuestra universidad, no solo la vocación docente e investigadora, sino la vocación de transferencia, de crear foros, jornadas, donde se difunde el conocimiento más allá de las aulas y los espacios habituales, además con una diversidad de temas que demuestran la heterogeneidad, la riqueza que tiene la UHU”. Respecto a los estudiantes, afirmó que estos reconocimientos “acreditan su mérito y capacidad de esfuerzo para conseguir los mejores resultados”.

Asimismo, la rectora felicitó al profesor Pedro J. Pérez “por este merecido reconocimiento a una trayectoria prolongada, densa e intensa y en cuya persona podemos recoger a una generación que está desde el principio, que empezó de cero, cuando ni siquiera había recursos materiales sobre los que apoyarse”.

El gerente de la AIQBE ha subrayado que “la Cátedra AIQBE viene a reforzar el compromiso de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva con una de las principales instituciones educativas de la provincia, la Universidad de Huelva. Con esta acción conjunta tenemos la satisfacción de poder apoyar tanto la docencia de calidad como la investigación, tan necesarias en nuestros días, y además creemos y tenemos el convencimiento de que los tejidos científico e industrial deben estrechar lazos de manera permanente como vía esencial para el fortalecimiento de nuestro territorio, especialmente en una zona como la nuestra, donde ambos sectores conviven, se desarrollan y se entienden a la perfección”.

PREMIOS:

La Cátedra AIQBE ha entregado diferentes ayudas que contribuyen a cofinanciar eventos de carácter científico y divulgativo como las que se citan a continuación:

Ciclo de Conferencias: "Encuentros" (Profa. Margarita García Candeira)

Programa de Mejora de las Competencias (Prof. Juan Gómez Salgado)

Premio trabajo excelencia a Joven investigador (Prof. Felipe Jiménez Blas)

II Jornadas de Industria, Sociedad y Economía Circular (Colegio Oficial de Ingenieros Industriales)

Ciclo de Conferencias: “Del atlántico al Tirreno” (Prof. Juan Campos Carrasco)

Seminario Permanente de Estudios sobre la Norma Lingüística Española (Prof. Raúl Díaz Rosales)

35 Congreso Internacional en “Lattice field theories” (Prof. José Rodríguez Quintero)

Coloquio Internacional Vidas en Armas (Prof. Luis Gómez Canseco)

IX Congreso Andaluz de Sociología (Profa. Mª Estrella Gualda Caballero)

Ciclo de conferencias en el CIOQSO (Prof. Tomás Rodríguez Belderrain)

Reunión Científica Internacional Bodies of Wáter (Profa. Pilar Cuder Domínguez)

Difusión del Proyecto APPS Salud (Profa. Mª Ángeles Merino Godoy)

I Seminario en Biotecnología de Microalgas (Profa. Inés Garbayo Nores)

Competición Sustanaible Urban Race 2018 (Prof. Juan Manuel Enrique Gómez)

Encuentro Científico Internacional en Física Teórica (Prof. José Enrique García Ramos)

Ciclo de conferencias “Nuevas tendencias de las metodologías analíticas en el campo de la salud, el medioambiente y los alimentos” (Prof. José Luis Gómez Ariza)

Evento de divulgación Científica de la OTRI: “La noche europea de los investigadores Café con Industria” (Prof. Jesús de la Rosa)

“Jornada Madre, maestra mágica” (Profa. Rosa Mª García Gutiérrez)

Taller Creación Literaria y Más….( Profa. Mª Jesús Rojas Ocaña Aula de la Experiencia)

Trabajo de estudio y análisis en archivo municipal de Puebla de Guzmán (Prof. David González Cruz)

XV Reunión del Grupo Especializado de Polímeros (Profa. Concepción Valencia Barragán)

I Congreso Internacional de Salud Mental (Dña María Domínguez Macías, Presidenta de Feafes huelva)

Intern. conference on quality of bilingual programs in higer education (Prof. Fernando Rubio Alcalá)

X Simposio del Agua en Andalucía (Prof. Manuel M. Olías Álvarez)

I Congreso de Derecho y Deporte de la UHU (Prof. Antonio José Sánchez Pino)

1er Concurso Universitario de Software Libre (Prof. Miguel Ángel Rodríguez Román)

Conferencia sobre la poesía grecolatina y conmover a los jóvenes (Prof. Juan A. Estévez Sola)

Evento de divulgación científico-tecnológico SienCity-Fomento para la cultura Científica, Tecnológica y de Innovación en Ciudades Inteligentes (Prof. Tomás de Jesús Mateo Sanguino)

Actividades para 30 Aniversario del 3 de Marzo de 1998 (Antonio José Redondo García)

Jornada DIM-Didáctica Innovación Multimedia (Prof. José Ignacio Aguaded)

Bolsas de Estudios:

Paloma Pomares Martín, Grado Ingeniería Química Industrial y Energética.

Mª Clara Rodríguez Marín, Doble Grado en CC Ambientales y Geología.

Olga Marín Cañas, Doble grado Ingeniería Mecánica y Electrónica Industrial.

María Heredia Pérez, Grado Química.

Marina Delgado Pérez, Grado en Ingeniería Informática.

Beca AIQBE-Jose Luís Graiño (para alumnos procedentes de ciclos formativos superior): Miguel Cáceres Martín.

