Extinguido el tremendo incendio en un polígono de Niebla que se avivó con bidones de aceite

El Consorcio de Bomberos ha dado por extinguido, pasadas las 18.00 horas de este martes, el tremendo incendio ocurrido en el polígono Los Bermejales de Niebla. A las 19.00 horas ya se han retirado la gran mayoría de recursos desplazados desde los parques de Almonte, Valverde y San Juan, además de la escala traída desde Ayamonte, una vez asegurada totalmente la situación.

Aunque aún no se saben las causas que originaron el incendio, desde el Ayuntamiento de Niebla sí han aclarado que en la nave dedicada al transporte de mercancías peligrosas, además de los camiones había almacenados un número importante de bidones de aceite que habrían avivado las llamas y que habrían sido determinantes para que esa negra humareda vista desde muchos pueblos de alrededor, e incluso desde la capital onubense, haya sido tan determinantes.

El incendio se originó a las 12.40 horas por lo que ha estado activo durante más de seis horas. Aunque ha sido necesario el desalojo de todo el polígono industrial, unas 2.000 personas, no ha habido que lamentar víctimas ni heridos.

Según una nota emitida por emergencias 112 Andalucía, el incendio declarado este mediodía en una nave de trasportes del Polígono Industrial Los Bermejales, ha quedado totalmente extinguido a las 19.00 horas de hoy, según informa el 112 Andalucía.

La nave donde se inició el incendio ha resultado afectada en su totalidad por el fuego, no así las colindantes, que al ser fincas exentas no sufrieron daños. El incendio, que se dio por controlado en torno a las 15.00 horas de este mediodía, no ha causado heridos, aunque motivó la evacuación preventiva de todo el polígono durante la intervención de los operativos.

El Ayuntamiento de Niebla desactivó el Plan de Emergencias Municipal a las 15.15 horas, una vez se confirmó que no existía peligro para las personas ni para el resto de naves. Sobre las 12.40 horas de este miércoles, Emergencias 112 Andalucía recibió la primera de más de veinte llamadas de particulares que alertaban del incendio, que provocó una intensa columna de humo visible desde distintos municipios cercanos. Alertados por el 112 han participado en el lugar de la emergencia los Bomberos de la Diputación (parques de Almonte, San Juan, Valverde y la escala de Ayamonte), Guardia Civil y Policía Local.