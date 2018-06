Cientos de recuerdos para ‘Boby’

Que Boby ha sido y es una de las personas más queridas de Huelva, no cabe duda. Allá donde ha estado ha dejado huella ... y ha estado en muchos sitios, removiendo y avivando la llama del deporte onubense. Nos ha dejado uno de los grandes y así han querido manifestarlo en las redes sociales todos los que le querían y le han dado el último Adiós. Siempre te recordaremos Boby.

De los primero en dar su pésame fue el Recreativo de Huelva con este mensaje:

El Telwi San Juan de Baloncesto le ofrecía sus condolencias de esta forma:

También los campeones de España de Bádminton le rendían su homenaje:

Boby fue una de las personas más entusiastas en la defensa del baloncesto femenino.

El alcalde, que también le escribió unas palabras a través de este periódico, también le dedicó un tuit

Al igual que hizo el presidente de la Diputación Provincial de Huelva:

Cuando llegué a #Huelva como diputado de deportes, conocí a un periodista excepcional. Una persona que me ayudó, que tuvo paciencia conmigo y que siempre me trató con comprensión y respeto.

No siempre se encuentra uno en la vida a personas como Boby. ¡Descansa en paz amigo!

— Ignacio Caraballo (@_Caraballo_) 4 de junio de 2018