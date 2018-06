Diputación pide reforzar el control de fronteras para la entrada de productos agroalimentarios

Según la moción "es esencial que todas las producciones procedentes de países extracomunitarios respeten la legislación medioambiental y de sanidad vegetal"

El grupo socialista en la Diputación llevará al Pleno del próximo miércoles una moción mostrándose favorable a que el Gobierno de España incremente nuevas medidas de control en las fronteras españolas para la entrada de frutas y hortalizas de terceros países en España -y por tanto en Andalucía- de manera que cumplan exhaustivamente con las normas sanitarias y fitosanitarias.

Asimismo se propone que la administración competente inste a la Unión Europea a reforzar el control en las fronteras europeas, de modo que todas las producciones procedentes de países extracomunitarios respeten la legislación medioambiental y de sanidad vegetal y que asimismo se les exija, en beneficio de nuestros consumidores, una información veraz y clara del origen del producto en el etiquetado.

La iniciativa hace mención al debate abierto en la Unión Europea sobre la falta de controles en las fronteras de la Unión para la entrada en nuestro país de productos agroalimentarios procedentes de países extracomunitarios y a cómo las organizaciones agrarias siguen insistiendo en la importancia que tiene el control en fronteras, ya que son muchos países los que introducen sus productos a diario dentro de la eurozona.

Los casos más recientes son la berenjena y el pimiento procedentes de países extracomunitarios, que han dado alertas por no cumplir con los límites máximos de residuos (LMR). Todos los alimentos destinados al consumo humano o animal de la UE están sujetos a un límite máximo de residuos de plaguicidas en su composición con el fin de proteger la salud humana y animal. La legislación de la UE regula los límites aplicables a los diferentes productos de alimentación y fija un límite máximo aplicable por defecto.

"Cada vez son más frecuentes las ocasiones en las que se encuentran productos en los mercados europeos procedentes de otros países que no están autorizados para comercializarse. Los agricultores españoles han realizado un gran esfuerzo para cumplir los estándares europeos, en muchos casos poniendo sus cosechas en riesgo por no poder combatir una plaga o enfermedad al no poder utilizar un producto no autorizado", subraya la moción.

Para el grupo socialista "es esencial no bajar la guardia en las fronteras y aumentar las medidas de control fronterizo para que todas las producciones procedentes de países extracomunitarios respeten la legislación medioambiental y de sanidad vegetal al igual que se exige a las producciones europeas". En este sentido subrayan la apuesta por la calidad y la seguridad alimentaria," son normas que todos nos hemos dado para garantizar la seguridad alimentaria en la UE, y para participar hay que aceptarlas y cumplirlas".

En un esfuerzo mayor para evitar el fraude, la iniciativa que se lleva al Pleno insiste en valorar la importancia que tiene la trazabilidad de los productos y el buen etiquetado, en el que venga reflejado el origen de los productos que se pongan a la venta; asimismo aquellas superficies que vendan producto a granel deben poner a disposición del consumidor la información veraz y clara del origen del producto. "En España, la mayoría de las cooperativas agrarias ofrecen la trazabilidad como garantía de calidad, transparencia y seguridad al consumidor, dentro de un mercado cada vez más globalizado. Así se evitarían casos como los mencionados", apunta la iniciativa.

La moción socialista recuerda que en febrero tuvo lugar en la provincia de Huelva un encuentro del Grupo de Contacto Hispano-Franco-Italiano, formado por representantes de los productores de fresas de Francia y de Italia, así como de España, agrupados en la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, integrada en FEPEX. En dicha reunión se acordó exigir un mayor control del reempaquetado de fresas de otros países de origen, tras poner de relieve que este hecho se está produciendo con la fresa marroquí en España o con la fresa alemana en Francia, y la necesidad de controlar el volumen y un control fitosanitario exhaustivo como lo tienen las frutas y hortalizas europeas.