Díaz Trillo y González Bayo: “Hay margen para poner al Gobierno de cara a Huelva”

La moción de censara vivida el pasado viernes 29 de mayo pasará a los libros de historia. En aquel momento por primera vez en España triunfaba esta herramienta política y dejaba paso a un nuevo presidente. Fue el Adiós de Mariano Rajoy y el Hola a Pedro Sánchez. En la bancada del PSOE dos diputados por Huelva presenciaban ese momento. José Juan Díaz Trillo y Josefa González Bayo tuvieron la oportunidad de ser parte de esta historia con su voto. Diario de Huelva ha querido recoger la sensación de ambos tras un día que dejará huella.

Pregunta: ¿Tiene la sensación de haber vivido un momento histórico?

Josefa González Bayo: Por supuesto, desde que llegamos en 2015 hemos vivido varios momentos históricos la verdad. La política ha cambiado mucho y el tiempo nos está demostrando que todo es posible y todo es cambiable y el del viernes fue sin duda un momento histórico.

José Juan Díaz Trillo: La verdad es que sí, es cierto que es la primera vez que de forma Constitucional por moción de censura se alcanza la presidencia del Gobierno porque había un estado de emergencia democrática e institucional. Se ha hecho historia porque el Congreso ha tenido esta herramienta constitucional para hacer lo que no ha hecho Rajoy, asumir la responsabilidad tras los escándalos de corrupción. Ahora los españoles pueden tener esa garantía de que existen herramientas en la Constitución.

P: ¿Cuál era el ambiente antes de la votación?

J.G.B: Depende de hacia donde miraras, si mirabas hacia la bancada del PP se notaban las caras de tristeza y de derrota, en la del grupo socialista el ambiente era de expectativa y de futuro y en el resto había algo de expectación

J.J.D.T: Desde el martes por la tarde ya había la sensación de que algo iba a ocurrir y en la sesión de control del miércoles yo ya adevertí en las caras de los miembros del Partido Popular que no las tenían todas consigo. Ese lema de Camilo José Cela que se ha aplicado siempre Mariano Rajoy de que 'el que resiste gana' esta vez no le iba a salir. Mi opinión es que ya por entonces habían hablado con el PNV o con otros grupos y ya el jueves es cuando se veía claro que una gran mayoría del Congreso lo iba a reprobar. Tampoco reaccionó Rajoy en ese momento, Pedro Sánchez le ofreció la dimisión, pero él no tuvo agilidad, no supo reaccionar, yo creo que no se lo creía, de hecho se metió en un bar el jueves por la tarde y era evidente que había perdido el control de la situación.

-¿Había temor a un tamayazo o a algo parecido?

J.G.B. Creo que el miércoles por la tarde todos nos fuimos convencido de que se respiraba cambio. En política hasta que las cosas no se han votado no son una realidad, pero yo creo que se respiraba buen ambiente en la cámara, la mayoría de los diputados estaban eufóricos, contentos, a excepción de la bancada del PP y con muchas ganas de que cambiaran las cosas.

J.J.D.T: Sí te puedo dar fe de que había tranquilidad. El PSOE en los grandes momentos con sus 140 años de historia, siempre ha sabido estar a la altura. Si es verdad que hubo otros momentos como hace dos años cuando se tuvo que apoyar la abstención al Gobierno donde había más división Rajoy, pero aquí en todo momento íbamos todos a una porque era evidente, y creo que lo es para todos los españoles, que la sentencia de la Audiencia Nacional con respecto al Partido Popular era contundente y merecía una respuesta política.

-¿Como vaticina que va a ser esta legislatura?

J.G.B. Yo espero una legislatura en la que se puedan cambiar cosas. Fácil no va a ser, tenemos que ser consecuentes, pero y creo que el Partido Socialista es un partido de trabajo y de constancia y haremos unas políticas en las que las personas sean eje vertebrador. La gente de la provincia de Huelva lo notará.

J.J.D.T: Va a tener dos tiempos con dos partidos al frente. Este segundo tiempo para nosotros y para mi va a ser de responsabilidad, primero de recuperar el crédito de la instituciones, me parece que es la tarea primera que tiene que asumir el presidente y recuperar esa confianza con los ciudadanos. Hay una emergencia democrática que nos debe de guiar y en cuanto eso se produzca podremos poner en marcha otras propuestas.

-¿Será complejo tener que lidiar con los presupuestos anteriores?

J.G.B. Ahora mismo estamos en pleno desarrollo de la tramitación del presupuesto que está en el Senado y hay que terminar ese trámite que estará listo a primeros de julio. Pero el PSOE comenzará en su fecha a tramitar los del año 2019 y hay tendremos una buena oportunidad.

J.J.D.T: Sin duda, se tomó una decisión de altura y acorde con los momentos en los que se producía la moción. En esos momentos lo más sensato era seguir con la decisión de un Congreso que había aprobado una semana antes los presupuestos y llevarlos a cabo. Dentro hay margen para tomar iniciativas que tengan que ver con la agenda social. Y después hay que recordar que los presupuestos para el año 2019 se preparan dentro de dos meses. El techo de gasto se fijará en julio, por tanto es un presupuesto con un recorrido corto pero que darán estabilidad y un mensaje de sensatez.

-¿Dará tiempo a que se hagan mejoras para Huelva?

J.G.B. Huelva ha sido la gran olvidada del PP durante estos seis años no hemos tenido ningún beneficio a pesar de haber tenido una ministra onubense con una cartera muy importante y yo espero que se puedan poner en marcha proyectos para Huelva. Nosotros vamos a luchar porque sea así, la segunda parte de la legislatura tiene que echar a andar y a nosotros nos han votado los ciudadanos para que en Huelva salgan esos proyectos, tenemos la responsabilidad de que esos proyectos comiencen a andar, porque hasta ahora ni siquiera han dado pasos y eso es lo más lamentable. Estamos hablando de casi siete años de freno, ahora, con el PSOE, tampoco es que los proyectos vayan a estar el lunes pero será tiempo para que los proyectos empiecen a andar.

J.J.D.T: Hombre, lo que sí presiento es que tras siete años en blanco para la provincia de Huelva en los que el Partido Popular ha estado de espaldas a las necesidades de la provincia, creo que vamos a tener un margen, es verdad que es poco tiempo el que queda de legislatura y que gran parte tendrá que ver con la regeneración democrática y la recuperación de la agenda social, pero que duda cabe de que hay margen también para poner al Gobierno de cara a Huelva y poder asumir algunos compromisos, por lo menos yo lo voy a exigir así,