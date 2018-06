Intervienen 650 kilos de ‘pezqueñines’ en la A-49 a la altura de La Palma

now playing

El pescado intervenido fue entregado al Banco de Alimentos

La Guardia Civil y el Departamento de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía en Huelva, en su labor de vigilancia, control y seguimiento de productos pesqueros de talla inferior a la reglamentaria han intervenido 650 kilos de pescado inmaduro.

El Dispositivo conjunto se desarrolló el pasado 24 de mayo en la Autovía A-49 (Sevilla-Portugal) cuando fue detectado un vehículo sospechoso a gran velocidad, procediendo los agentes del Destacamento de Tráfico de la Palma del Condado pertenecientes al Subsector de Huelva a darle el alto.

En este momento, por parte de los Inspectores de Pesca, se inspeccionó su interior, y se constato que el vehículo transportaba productos de la pesca sin etiquetas ni trazabilidad alguna.

Una vez hechas las mediciones correspondientes, se comprobó que los productos que transportaba no cumplían con los requisitos de talla mínima fijado para las capturas en el Golfo de Cádiz. Además el transporte era realizado en un vehículo no isotermo que garantice la cadena de frío que precisan estos alimentos. En la actuación se contabilizaron 27 cajas de merluza de talla no reglamentaria, haciendo un total de 162 kilos.

Continuando el Dispositivo, seguidamente se localizó otro vehículo circulando por la misma autovía, dirección Sevilla, al cual se procedió a dar el alto, el cual transportaba también productos de la pesca sin etiquetas ni trazabilidad alguna.

Una vez hechas las mediciones correspondientes, se detectó que los productos que transportaba tampoco cumplían con los requisitos de talla mínima fijado para las capturas en el Golfo de Cádiz.

Además el transporte era realizado en un vehículo no isotermo que garantice la cadena de frío que precisan estos alimentos, al igual que el anterior vehículo intervenido. En la actuación se contabilizaron 84 cajas de merluza de talla no reglamentaria, haciendo un total de 488 kilos. Ante estas dos intervenciones se procedió por parte de la Inspección Pesquera, a la intervención de la mercancía, además del levantamiento de las actas correspondientes proponiendo para sanción a los conductores de los vehículos.

Los productos pesqueros intervenidos fueron entregados al día siguiente al Banco de Alimentos de Huelva para su posterior reparto por esta organización sin ánimo de lucro entre los centros que atienden a las personas más desfavorecidas, tal como dispone la normativa vigente.

La pesca y el consumo de pescado de talla inferior a la reglamentaria afecta gravemente al sostenimiento de los caladeros y al futuro del sector pesquero ya que se impide que los peces lleguen a la edad adulta para poder reproducirse.