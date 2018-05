El PSOE vaticina que el campo “hará ruido” para recuperar lo perdido en la PAC

Los socialistas pretenden recuperar todo lo perdido hasta el momento

El parlamentario socialista por la provincia de Huelva Jesús Ferrera se ha mostrado convencido de que el campo andaluz, y en concreto, el onubense, “no está para actos de fe” por lo que ha dejado claro que el PSOE “va a hacer ruido” para defender los intereses de un sector “muy importante” de cara a la revisión de la Política Agraria Común (PAC) desde la Comisión Europea, toda vez que dicha propuesta pasa por reducir los fondos destinados a este fin “en un 16 por ciento respecto a la cuantía actualmente asignada”.

En rueda de prensa, el socialista ha recordado que el campo andaluz sufrió “el recorte de mil millones” dentro de esas ayudas, por lo que incluso se ha abordado una Proposición No de Ley en el Parlamento para que se exija al Gobierno “la recuperación del montante perdido”.

En esta línea, el parlamentario ha exigido al Gobierno de España que defienda ante las instituciones comunitarias el compromiso de “evitar cualquier disminución del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC)” con el fin de velar por los agricultores.

Asimismo, Ferrera ha remarcado que desde el PSOE no van a mantener nuestro posicionamiento “en silencio” para que luego, “cuando llegue la hora del reparto, nos vuelvan a recortar”, ha resaltado en alusión al recorte que ya sufrió Andalucía en el marco actual con “mil millones”.

Por ello, ha señalado que los socialistas rechazarán, ante esta nueva negociación, “todo lo que no sea recuperar lo perdido”, al tiempo que le ha pedido al Gobierno que “se remangue, se ponga a trabajar por el campo” y entonces tendrá al PSOE como “un aliado, pese a que ya nos engañó una vez”. No obstante, ha solicitado que no les pidan “silencio” porque el PSOE hará “mucho ruido para que el sector agroganadero de Andalucía y de Hueva sepa cómo se las gasta el PP, que recorta a Andalucía y no defiende al campo frente a Europa”.

Tras criticar el “engaño” de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, puesto que dijo que el recorte sería de “un cinco por ciento siendo finalmente de un 16 por ciento”, Ferrera ha hecho hincapié en la importancia de que, de cara a la revisión de la PAC, tengan en cuenta el papel de la mujer en el mundo rural y de los jóvenes.

Finalmente, ha reiterado la rotundidad del PSOE para defender los intereses de la agricultura andaluza, a la par que ha recalcado que la última experiencia de negociación en Bruselas del Gobierno central fue “muy dañina” para el campo andaluz, de manera que de cara a la actual desde Andalucía los socialistas estarán “muy atento” para evitar que vuelva a ocurrir algo similar.