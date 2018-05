La prensa inglesa y polaca estrecha el cerco en busca del menor secuestrado en La Antilla

La noticia es de carácter internacional y eso puede servir de ayuda para dar con su paradero. El pequeño Daivid sigue desaparecido desde el pasado domingo a las 20.00 horas cuando su madre debía haberlo entregado a la familia paterna. Tras eso vinieron las denuncias y posteriormente la acción de la justicia que activó la búsqueda internacional a través de la Interpol.

Las fuerzas policiales internacionales han iniciado la búsqueda en dos países concretos a donde se dirigen todas las sospechas, Inglaterra y Polonia, y precisamente la noticia se ha filtrado en estos dos países en los que la foto del pequeño de seis años residente en La Antilla ya circula por periódicos y televisiones.

Así, por ejemplo, el famoso tabloide The Sun publica una amplia información con varias fotografías acerca del secuestro. Bajo el titular: 'A la caza del niño desaparecido: Secuestrado por su madre en España' the Sun se hace eco de todo el proceso que ha llevado a este niño a ser secuestrado y del conflicto familiar.

Según el diario británico, el padre de Davy, de 38 años, que informó de la desaparición el lunes, "afirma que la madre del joven pudo haberselo llevado. De su ex pareja polaca de 48 años, conocida localmente como Mirka, no se sabe nada desde que se llevó a David por un fin de semana de visita. Davy, originario de East London, dijo que su ex es una mujer agresiva. Nunca le hizo daño a mi hijo, pero ha hablado de incidentes en los que ha golpeado sus puños sobre la mesa y pateado puertas. "Ya no hablo con ella porque todo lo que recibo de ella son insultos. No tenemos una buena relación ".

Por su parte, la publicación polaca Fakt24 también ha hecho un amplio reportaje citando fuentes españolas y el origen polaco de la madre. El titular que utiliza esta publicación es el siguiente: 'Buscan a un niño secuestrado de 6 años. El niño puede estar en Polonia'.

Según la publicación polaca "La policía española de la Costa de la Luz solicitó a la Interpol que ayude a encontrar a Daivid Thompson, de seis años. Todo indica que el niño fue secuestrado por su madre Mirosław D. y puede estar con ella en Polonia. La mujer debería haber entregado su hijo a su padre el domingo, a quien se le había otorgado la custodia, pero no lo hizo".

El diario polaco también señala que, "Esta no es la primera vez que Mirosława D. tomó a su hijo sin el permiso de su padre y ella desapareció sin decir una palabra. El año pasado ella lo llevó de vacaciones a Polonia. Entonces, al igual que ahora, ella tenía el teléfono apagado".