Cáritas atiende a 18.071 personas, la mayoría mujeres españolas de mediana edad y familia a cargo

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

La directora de Cáritas Diocesana de Huelva, Pilar Vizcaíno junto con el Vicario para la Transmisión de la Fe y para la Acción Caritativo y Social, Santiago SantaOlalla, han presentado la Memoria General 2017, un documento que recoge la realidad del trabajo de la entidad y que supone una radiografía muy real de la situación de la Diócesis de Huelva contada desde el trabajo diario de los 75 equipos de Cáritas Parroquiales que existen en la provincia y desde los Servicios Diocesanos.

Cáritas Diocesana de Huelva ha atendido en 2017 a 18.071 personas, lo que supone una reducción de 4.420 personas con respecto a 2016. Este hecho se produce por un importante cambio de la forma de trabajar de Cáritas Diocesana de Huelva, en el que el asistencialismo ha dado paso a un acompañamiento integral de la persona.

Este año, el grado de participación de las Cáritas Parroquiales en la elaboración de la Memoria de Cáritas 2017 ha llegado al 86,7 por ciento del total, lo que hace ver el esfuerzo que están llevando a cabo los centros parroquiales en un ejercicio de transparencia. "Hay que reconocer el trabajo de estos equipos, que hacen un esfuerzo continuo para atender a las personas más necesitadas de Huelva", señala el balance presentado por la institución.

Las personas atendidas son aquellas que acuden a Cáritas, son los rostros que "vemos y que, potencialmente, podrían formar parte de procesos de acompañamiento y participación". Por otro lado, Cáritas cuantifica las personas beneficiadas de la labor de Cáritas Diocesana de Huelva, que son aquellas que sin acudir directamente se ven beneficiadas por la acción que recibe algún miembro de la familia. Por último, "tenemos en cuenta las atenciones realizadas, que suponen un aumento de las realizadas en 2016, que sumaron 101.215 en total". Esto se debe a que el trabajo con las personas atendidas se realiza de forma integral y a que la cronificación de la pobreza para muchos colectivos les haga depender de entidades como Cáritas.

El perfil básico de la persona que se acerca a Cáritas Diocesana de Huelva y a los centros parroquiales para recibir atención es el de una mujer española, de edad media y con familia a su cargo. Para todo este trabajo, Cáritas Diocesana de Huelva cuenta con recursos para la Acción Sociocaritativa de la Diócesis, que suman un total de 2.487.731,67 euros.

El balance presentado recalca que un gran porcentaje de estos recursos provienen de las aportaciones directas de la comunidad cristiana onubense a través de campañas, colectas y acciones puntuales promovidas por la Iglesia de Huelva.

"Una labor importante la desarrollan los voluntarios que participan en Cáritas, ya sea en la atención en parroquias o en los distintos centros ubicados en las instalaciones de la calle Doctor Cantero Cuadrado, sin los cuales sería imposible llevar esta labor. En total, 744 voluntarios han participado en la acción en el año 2017. A ello hay que añadir los técnicos y personal de Cáritas Diocesana de Huelva, que en 2017 ha tenido a una plantilla compuesta por una media de 30 trabajadores", concluye el informe.

Vizcaíno ha destacado que hay un nuevo perfil de usuario de Cáritas que son aquellas personas que vienen huyendo de conflictos bélicos y de crisis humanitarias, como "son personas de El Salvador o de Venezuela que llegan con lo puesto y que principalmente reclaman un empleo".

A su vez, ha destacado que el trabajo de Cáritas "traspasa fronteras y culturas" y ha puesto como ejemplo que este miércoles celebraron el Corpus Christi en un asentamiento de Lucena del Puerto presidido por el obispo de Huelva, José Vilaplana, donde se rezó el Padre Nuestro en varios idiomas.

Por último, ha asegurado que la entidad ha tenido constancia de los presuntos abusos a temporeras marroquíes que trabajan en las explotaciones freseras "por la prensa", ya que en los asentamientos en los que Cáritas visita "la mayoría son hombres subsaharianos". "La situación de los asentamientos no les está importando a nadie; de viviendas, de derechos básicos y de agua no habla nadie", ha lamentado Vizcaíno, quien ha señalado que "una vez que hablas con estas personas, muchas de ellas cuentan que no tienen papeles pero que sí trabajan en el campo".