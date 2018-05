Cáritas Diocesanas: ‘Tu compromiso mejora el mundo’

Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Diocesana de Huelva

“Tu compromiso mejora el mundo”, es el lema de este año para la Campaña del Día de la Caridad y también el de nuestra memoria, que recoge, -como cada año-, las cifras, los datos y todo lo que envuelve la acción de Cáritas: las personas que acogemos, que protegemos, que promovemos y que integramos. Son ellas las que también transforman nuestras vidas. Porque, en un mundo que se guía más por lo superficial que por lo profundo, son únicamente las relaciones humanas y de fraternidad, las que generan un verdadero compromiso por las personas. Este compromiso es el que cambia el mundo, el que cambia la vida de ellas, el que cambia nuestro interior para ser capaces de ver, más allá de una simple mirada, a quienes en esta sociedad quieren que escuchemos su voz y su lamento, a quienes de alguna manera, se sienten frágiles y necesitados de nuestra presencia y cercanía, a quienes necesitan que no pasemos de largo.

Por eso, esta Memoria es mucho más que datos económicos. Es el compromiso personal y comunitario de voluntarios y colaboradores, de jóvenes sensibles a las situaciones de pobreza y exclusión, de parroquias, de hermandades, de socios y donantes, de empresas e instituciones, y de otros muchos que apuestan por un mundo mejor entregando su vida y buscando recursos para los que menos tienen. Así, como decimos, claro que es necesario lo económico, pero lo verdaderamente importante es cómo, entre todos, somos capaces de poner lo mejor de nosotros mismos, para compartirlo.

Y de ahí han surgido actividades y proyectos a favor de personas que, ahora, son capaces de contar una nueva historia de su vida. Historias de quienes nos cuentan cómo ven la posibilidad de tener un empleo para sacar adelante a sus hijos; o de quienes viviendo en la calle encuentran la casa que no tienen e, incluso, encuentran aquí su familia; o de quienes estando enfermos no tienen un hogar donde curarse, e incluso, poder morir; o la de quienes vienen de países lejanos con la esperanza de un futuro y, quizás, no encontraron la suficiente acogida; o la de los niños que han descubierto a través de proyectos e iniciativas parroquiales la ilusión de una infancia más plena y con proyección a un futuro escolar; o a quienes viven en terceros países donde han sufrido catástrofes, guerras, hambrunas, y siguen clamando que, de alguna manera, no nos olvidemos de ellos a través de la ayuda internacional.

Estos son nuestros datos, esta es nuestra vida al servicio de la caridad. Os invito a que conozcáis aquello que nos une más allá de las fronteras: nuestros Hermanos.