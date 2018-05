El rechazo a las enmiendas de los PGE deja a Huelva sin su “discriminación positiva”

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El coordinador del grupo parlamentario del PSOE de Huelva, Amaro Huelva, ha lamentado este lunes el rechazo de las enmiendas que ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuando “Huelva necesita una discriminación positiva” por su situación y por “el déficit que tiene en infraestructuras”.

En rueda de prensa el senador socialista ha precisado que los PGE “cuentan con un claro contenido ideológico y cada vez que gobierna el PP a Andalucía y, especialmente, a Huelva les va mal”, ya que se trata de unas cuentas “con un alto contenido de odio al territorio que no les vota”.

A su juicio, el PP de Huelva y el Gobierno central “han dejado claro que estos presupuestos no quieren poner ningún tipo de incentivo para el desarrollo de Huelva por la ridícula cantidad que le destinan, 56 millones de euros, lo que supone 250 euros por habitante”.

“Éramos conscientes de que todas las enmiendas quedarían en saco roto, pero hemos presentado enmiendas que son muy importantes y esperábamos el respaldo para algunas, sin embargo no ha sido así y no han aceptado ninguna”. Cabe recordar que las mismas se centraban en corregir las deficiencias en materia de infraestructuras viarias, férreas, hidráulicas y en la conservación y regeneración de la costa.

Por ello, ha asegurado que el PP de Huelva “no pinta nada en Andalucía y menos en Madrid”, a lo que ha añadido que “no saben exigir lo que Huelva necesita porque tampoco saben realmente lo que necesita esta provincia”, así como que el PP onubense “no mueve un dedo por la provincia para que Mariano Rajoy no se moleste, y éste no sabe ni donde está esta provincia y cuando ha venido viene haciendo el paripé”.

Al respecto, el senador socialista ha asegurado que el Gobierno “no tiene interés en arreglar las playas, ya que no puede estar obcecado en el Placer de San Jacinto, que es el único sitio de donde no se puede sacar la arena y donde ellos quieren sacarla para seguir con la confrontación”.

SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a otras infraestructuras se ha referido al AVE y ha lamentado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, “lanzara tres opiniones distintas al respectos en dos semanas. Primero que el AVE no llegaría, segundo que lo importante no son los trenes sino acortar el tiempo y tercero que el AVE sí va a venir pero no sabe ni cómo ni cuando”.

Por tanto, considera que “Huelva necesita la Alta Velocidad, unas vías con el ancho europeo y pasos certeros con urgencias sin paliativos ni excusas”, así como que “el Gobierno desempolve proyectos que el anterior gobierno socialista dejó hechos”, refiriéndose a la N-433 o a la Presa de Alcolea y a otras obras como los accesos del Chare o las del Archivo Histórico.

También se ha referido a la Ley del Trasvase, para lo que su grupo ha registrado una pregunta en el Senado para conocer las previsiones del Gobierno sobre su tramitación a las Cortes Generales.

No obstante, ha lamentado que “el PP le echará la culpa de proyectos que no son de su competencia a la Diputación de Huelva y a la Junta de Andalucía, es la nueva moda”, ha concluido Amaro Huelva, quien ha lamentado también que en los presupuestos de 2018 “no haya ni un céntimo para la línea Huelva-Zafra, a pesar de que la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, diga que hay prevista una inversión de 55 millones de euros para la renovación de la línea”.