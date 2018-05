Caraballo confía en que sindicatos y empresarios lleguen a un acuerdo

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha dicho que confía en que los sindicatos y los empresarios del sector turístico, que se reúnen este lunes para abordar el nuevo convenio de hostelería, logren alcanzar los acuerdos necesarios para mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores, cuya labor es clave en la imagen y en el desarrollo de todo el sector en la provincia de Huelva, que aspira a que el turismo uno de los principales motores de su economía. Ha enfatizado que este nuevo acuerdo “tiene que estar listo antes de que comience la temporada estival y que las desavenencias se solventen cuanto antes”.

Ignacio Caraballo ha hecho un llamamiento a todo el tejido empresarial onubense relacionado con el mundo de la hostelería -un sector que engloba en la provincia a más de 12.000 trabajadores y 900 empresas- para que se abra a una negociación con los sindicatos en la que el objetivo sea la mejora en todos los sentidos. “Los empresarios y los sindicatos tienen que entender que un sector como este requiere de una gran profesionalidad para triunfar, para dar una imagen de solvencia, de innovación y de cualificación y eso pasa, sin duda alguna, por que los trabajadores, que para eso se forman, estén bien pagados y sus condiciones laborales se ajusten a la ley, con un horario razonable y unas condiciones sociales justas”.

Al mismo tiempo, Caraballo ha dicho ser consciente de la Reforma Laboral del Partido Popular “ha hecho un daño terrible a todos los sectores y el de la hostelería ha sido uno de los que más han sufrido las medidas drásticas en cuanto a destrucción de empleo, aumento de la temporalidad y precariedad laboral, que ha provocado desregulación, inestabilidad y un preocupante empobrecimiento de la clase trabajadora”. Desde su aplicación se ha demostrado que el principal motor de la reforma fue “facilitar el despido y su coste, lo que ha tenido el efecto directo de la destrucción de miles de empleos indefinidos, y que hoy sólo dos de cada cien contratos que se firman en Huelva sean de carácter estable”, ha lamentado.

El líder de los socialistas onubenses, que también es presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Huelva, por tanto, conoce muy bien el sector, pretende con estas manifestaciones “concienciar a todos de la necesidad de mejorar por el bien de la provincia”. Para Caraballo, no es de recibo que aspiremos a atraer un turismo de calidad si no ofrecemos calidad en los establecimientos hoteleros ni en los bares y restaurantes. Y no me refiero a la calidad de los productos, que son los mejores, con hoteles de cinco estrellas, restaurantes de gran nivel, sino a la calidad del servicio porque un camarero mal pagado y que trabaje catorce horas seguidas no puede de ninguna manera ofrecer un buen servicio ni aportar una buena imagen y eso es lo que no se puede consentir. Ni las camareras de piso pueden seguir trabajando en las condiciones indignas en que lo hacen. Si aspiramos a ofrecer los mejor, lo mejor se consigue con salarios y condiciones dignas.

Por todo ello, ha mostrado su confianza en que las organizaciones empresariales y sindicales sean capaces de alcanzar los acuerdos necesarios para garantizar la firma de un convenio colectivo de calidad, que proporcione seguridad a empresarios y trabajadores y que contemple mejores retribuciones para éstos antes del verano.