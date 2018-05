15.000 trabajadores, pendientes de la negociación del Convenio de Hostelería en Huelva

now playing

La patronal y los sindicatos CC OO y UGT mantendrán este lunes un nuevo encuentro para retomar la negociación del nuevo convenio colectivo del sector de la hostelería en la provincia de Huelva, el cual afecta a 15.000 trabajadores. Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press la responsable de hostelería de la federación de servicios de CCOO en Huelva, Julia Perea, quien ha remarcado que el encuentro se celebrará en la sede de UGT en Huelva.

La reunión cobra especial relevancia ya que se trata de la primera que se produce desde que se dieran por bloqueadas las negociaciones al no llegar las partes a un punto de encuentro. De este modo, el aspecto de la subida salarial es el principal escollo entre las partes, puesto que frente al nueve por ciento que demandan los sindicatos la patronal propone un seis.

Perea ha indicado que tanto CCOO como UGT afrontan la reunión de hoy con "la esperanza de que haya un acercamiento por parte de los empresarios" que permita alcanzar un acuerdo porque, de seguir la situación tal cual, los sindicatos amagan con una huelga en plena temporada estival.

La sindicalista ha recordado "el sacrificio que hicieron los trabajadores en la época de crisis tal y como pidieron los empresarios dados los difíciles momentos".

Por ello, ha incidido en que quieren "recuperar lo perdido" durante los años de crisis y espera que la patronal tenga "la misma comprensión" de la clase trabajadora en esos momentos. "Hicimos cesiones dolorosas por el momento coyuntural que atravesábamos, ahora lo que pedimos es recuperar lo perdido y un reparto justo de los beneficios puesto que hemos salido de la crisis", ha enfatizado. Perea, que ha señalado los beneficios que ha tenido el sector en los últimos años, ha asegurado que a los trabajadores "les cuesta entender el porqué no aceptan una propuesta salarial tan justa".

Por su parte, los responsables sindicales han abordado con los alcaldes de los municipios costeros esta situación y "han entendido y compartido que es una postura justa", por lo que se van a presentar mociones en los distintos ayuntamientos para respaldar a los más de 15.000 trabajadores del sector. "Nosotros no queremos ir a la huelga, pero queremos un convenio digno y justo para los trabajadores y un turismo sostenible y de calidad para nuestra provincia que no se base ni en la especulación, ni en empleo de baja calidad y salarios de miseria", ha concluido Perea.

De otro lado, el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, ha afirmado a Europa Press que este mismo jueves la patronal ha abordado la postura que planteará en la reunión de este lunes y ha mostrado su esperanza en que se logren acercar posturas entre las partes.

Aunque se ha mostrado consciente de que la situación "no es fácil", ha remarcado que el principal escollo está en la subida salarial y ha señalado que desde la parte empresarial llevarán una propuesta, aunque no ha abundado en la misma por "lealtad" a la negociación. Después de remarcar que en el encuentro se deben abordar, además del salario, otras cuestiones, ha valorado que la patronal aceptó la propuesta sindical de subir el salario del colectivo de las camareras de piso, -con un 5,7 por ciento en cuatro años-, al tiempo que ha calificado de "muy razonable" el planteamiento de los empresarios para el nuevo convenio. Respecto a la posibilidad de que se convoque una huelga, Barba ha subrayado que "van a poner toda la carne en el asador para que no sea así", pero ha reiterado el esfuerzo que ya hace el sector para mejorar el convenio.