Izquierda Unida pide al Ayuntamiento de Nerva que asuma el Plan de Empleo que le negó la Diputación

“Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Nerva hemos tomado la iniciativa y a través de la presentación de una moción para el pleno ordinario del próximo jueves 31 de mayo, explica Isabel Lancha su portavoz, le exigimos al equipo de gobierno del PSOE que asuma el Plan de Empleo para Situaciones de Vulnerabilidad Social que la Diputación de Huelva no le ha concedido tras años haciéndolo”. Así, continúa Lancha, “les instamos a la creación de un Plan de Empleo Local Extraordinario de similares características y cuantía al perdido, donde las agrupaciones políticas que componen la corporación local, participen durante la puesta en marcha, seguimiento y evaluación del mismo”.

La Portavoz Municipal puntualiza que “desde Izquierda Unida no podemos tolerar que la administración más cercana a la gente sea la que más le de la espalda y no tome la iniciativa ante estos problemas tan graves de desempleo que sufre nuestro municipio hace ya demasiados años. La ciudadanía nervense no tiene la culpa de que los sucesivos gobiernos del PSOE en el Ayuntamiento se hayan acostumbrado a que los ‘amigos’ de otras administraciones superiores les hayan salvado un poco la cara en multitud de ocasiones. Sin embargo, ese juego se ha acabado y, por lo tanto, es hora de reaccionar y poner soluciones”.

Esta iniciativa surge porque el pasado dos de mayo conocimos por el boletín oficial de la provincia la resolución definitiva de concesión de subvenciones del programa extraordinario de empleo para situaciones de vulnerabilidad social sobrevenida por la cual el Ayuntamiento de Nerva era excluido de dicho plan (tras –al menos- tres años recibiéndolo) por no acreditar estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Hacienda Estatal y Autonómica.

En enero del presente finalizó el plazo de presentación de solicitudes ante la Diputación de Huelva para adherirse a las bases de dicho Plan. “En esta ocasión, advertimos de alguna modificación que creíamos perjudicial para la creación del mayor número posible de puestos de trabajo pues, según indicaban era obligatorio que las contrataciones se realicen por periodos comprendidos entre dos, como mínimo, y seis meses de duración. Aún siendo así, creímos podría favorecer dichos cambios a la consecución de posteriores ayudas o subsidios por parte de los beneficiarios de tal proyecto”, continuó con su exposición Lancha. “En Nerva, aunque ha mejorado algo la tasa de paro registrado respecto a los años duros de la crisis como fueron 2012 y 2013, siguen existiendo 620 personas paradas, lo que supone una tasa de paro del 21% al fin del mes de abril, por lo que no nos podemos permitir el lujo de perder 17.500€ para la creación de puestos de trabajo. Nerva no se merece un equipo de gobierno desidioso, incapaz de ejecutar iniciativas positivas para la gente.”, enfatiza la izquierdista para finalizar.