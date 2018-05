Elvira Porres: “El GDR ha aportado a la Sierra 16 millones de euros y la dinamización de su territorio”

now playing

La gerente del Grupo de Desarrollo Rural serrano analiza los últimos años de apoyo a empresas e instituciones de la comarca

No hay muchas gerentes de empresa en la comarca serrana; el sector empresarial es un ámbito en el que predominan los hombres, y sólo en algún sector, como el turístico, se empieza a dar cabida a la mujer en puestos de responsabilidad. En el plano de la Administración pública, el panorama no es mucho más alentador en cuanto a las responsables de gestionar los recursos de todos, tan sólo salvado por un número creciente de alcaldesas y profesionales de probada solvencia. Por ello es destacable la labor de personas como Elvira Porres, gerente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (GDR SAYPA), que coordina un equipo especializado en tramitar subvenciones y ayudas de fondos europeos a empresas, asociaciones y ayuntamientos.

¿Le ha resultado complicado ejercer su puesto de gerente ante políticos y empresarios?

Nunca, ya que tanto unos como otros han visto siempre al Grupo de Desarrollo Rural como una entidad implicada en el desarrollo de nuestro territorio a todos los niveles, por lo que en todo momento nos han prestado su colaboración, tanto a mí como al resto de personas del equipo técnico.

Los GDR se han consolidado en las últimas décadas como importantes herramientas de desarrollo para las comarcas de Andalucía. ¿Qué impacto han tenido los fondos europeos en la comarca serrana?

El impacto económico de nuestro GDR, si lo vemos como el importe total de las subvenciones que se han distribuido entre empresas y entidades de la Sierra desde el año 1996, ronda los dieciséis millones de euros. Sin embargo, no debemos ver al GDR sólo como una entidad que ha distribuido esos fondos. Lo más característico de nuestra entidad es su ámbito. Hay que resaltar que actuamos sobre los veintinueve municipios serranos, siendo un ente dinamizador y aglutinador de intereses de todo tipo.

Gracias a estos fondos europeos, hemos participado en un sinfín de proyectos de diversas tipologías que han conseguido muchos beneficios, no medibles sólo en euros. Me refiero a los vínculos creados con instituciones tanto del territorio como de fuera, a la puesta en marcha de proyectos de cooperación en torno al patrimonio, al turismo, a la modernización de la industria agroalimentaria y a la eficiencia energética, entre otros. En este sentido, es interesante nombrar la constitución de la Mesa Comarcal del Turismo y de la Ruta del Jabugo. Cabe destacar también la extensa bibliografía sobre el patrimonio de la Sierra con difusión tanto en el ámbito local como nacional e internacional, o la edición del calendario festivo cultural durante once años.

También se han llevado a cabo proyectos de formación y empoderamiento de mujeres, sensibilización sobre igualdad de oportunidades y relaciones afectivo-sexuales entre jóvenes, formación e inserción laboral de jóvenes, de personas emprendedoras y trabajadoras. Otro ámbito de nuestro trabajo ha sido la puesta en valor de los caminos rurales como el GR-48, el GR-46 y la señalización junto con los otros GDR onubenses de 500 kilómetros de caminos en toda la provincia. Asimismo, hemos colaborado en la consecución de distintivos de calidad para nuestra comarca, como la Carta Europea de Turismo Sostenible o la Certificación como Reserva y como Destino Turístico Starlight de Sierra Morena. Y, por supuesto, hay que recordar el asesoramiento y acompañamiento a las personas emprendedoras y empresarias.

Dirige un equipo formado fundamentalmente por mujeres. ¿Cómo se ha traducido esto en el trabajo y los resultados del GDR?

Creo que el hecho de que seamos mujeres las personas que trabajamos en el GDR no implica una diferencia en los resultados obtenidos. Lo que sí ha podido influir es la sensibilidad en cuanto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que intentamos trasladar cada día a nuestro ámbito de actuación.

En algunos momentos, la falta de concreción y aprobación de los marcos y fondos europeos ha creado una situación muy difícil de estabilidad en el GDR. ¿Cómo han superado este reto de supervivencia?

Principalmente, gracias a la dedicación y el esfuerzo de las trabajadoras del GDR, que han asumido largos periodos de tiempo sin cobrar sus sueldos, y que, ante la incertidumbre, nunca han perdido la ilusión por lo que hacían, y han seguido trabajando con el único fin de conseguir de mejorar las condiciones de vida de todas las personas de la Sierra. Por supuesto, también ha sido importante la implicación de las entidades socias, que han realizado una aportación extraordinaria de sus cuotas. No obstante, corremos el peligro de que esta situación vivida en el pasado pueda seguir produciéndose, dada la precariedad financiera del GDR.

Lleva ya varios años como gerente del GDR SAYPA y se ha convertido en una observadora de la realidad socioeconómica de la comarca. ¿Qué evolución ha notado en este tiempo?

La modernización de nuestros pueblos y de nuestras empresas es quizá lo más evidente. También destacaría la incipiente inclusión de mujeres en puestos de responsabilidad, tanto privados como públicos, aunque aún queda mucho por hacer en este campo. Lamentablemente, a lo que no hemos podido hacer frente la gente de la Sierra ha sido a la pérdida paulatina de población en la gran mayoría de nuestros municipios. También hemos podido ver la progresiva disminución de servicios básicos, tanto públicos como privados, sobre todo en los pueblos más pequeños y periféricos.