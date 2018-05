El PP pide la dimisión de la alcaldesa de Niebla por los “reiterados” impagos a trabajadores

Los populares han solicitado junto al Partido Andalucista un Pleno extraordinario para exigir a la alcaldesa socialista “explicaciones y un calendario de pagos a trabajadores y proveedores”

El Partido Popular de Niebla ha pedido hoy la dimisión de la alcaldesa de la localidad y presidenta de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), la socialista Laura Pichardo, ante la polémica generada por los reiterados impagos de nóminas, ayudas sociales y proveedores en el consistorio iliplense.

Así lo ha anunciado el presidente y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Niebla, Antonio Fernández Regidor, afirmando que “nos vemos en la obligación de pedir la dimisión de Laura Pichardo por una gestión desastrosa que en numerosas ocasiones ha sido alertada por el propio Interventor Municipal, ya que no hay garantías de pagos de nóminas para los próximos meses y se arrastra una deuda importante en ayudas sociales y pago a proveedores mientras la alcaldesa disfruta de su retiro dorado en GIAHSA”.

En este sentido, Fernández Regidor ha explicado que “la actitud chulesca de la alcaldesa no resuelve sino que reactiva un conflicto laboral que mantiene desde que entró y que se ha extendido ahora a toda la plantilla municipal, no debemos olvidar que accedió a la alcaldía despidiendo por motivos políticos a trabajadores que posteriormente fueron readmitidos por sentencias judiciales”.

“El estado de las arcas municipales de Niebla es alarmante, por lo que hemos contactado con el Partido Andalucista porque no disponemos de quórum suficiente para forzar la convocatoria de un pleno extraordinario donde la alcaldesa establezca un calendario de pagos a trabajadores y empresas además de explicar por qué ahora multiplica por siete el tope legal para pagar a proveedores cuando en 2013 el Gobierno de España le pagó todas las deudas con proveedores”, ha enfatizado.

Del mismo modo, el popular ha destacado que “los retrasos en el cobro de nóminas y en el pago a proveedores no han sido una o dos veces sino que ya se ha convertido en una práctica habitual del equipo de gobierno socialista llegando a una situación de extrema gravedad al poner en peligro los servicios que presta nuestro ayuntamiento, algo que ya no decimos nosotros solos sino el propio Interventor en sus informes, sindicatos como CSIF o la propia plantilla municipal y todos no vamos a estar mintiendo”.

Por último, Antonio Fernández se ha solidarizado con los afectados por impagos y ha pedido a la alcaldesa de la localidad que “si no cambia su actitud chulesca, no negocia con los sindicatos ni tampoco con la oposición no le queda más remedio que dimitir por responsabilidad y dar paso a otro compañero suyo que no sea cómplice de un equipo de gobierno letal para Niebla”.