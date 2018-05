El PP califica de “reedición de un fracaso” el nuevo pacto del PSOE por las infraestructuras

now playing

El Partido Popular ha calificado como “reedición de un fracaso” el pacto social y político impulsado por el PSOE al considerar que se vuelve a repetir el modelo fallido de foros como la Agrupación de Interés por las Infraestructuras. Como ha remarcado el portavoz de la Dirección Provincial del PP, Juan Carlos Duarte, desde el Partido Popular “siempre hemos dicho que estamos encantados de asistir, participar y aportar en cualquier foro que se cree siempre y cuando se reivindiquen absolutamente todas las infraestructuras que necesita esta provincia sean de la administración que sean”.

Por ello, y a tenor de la propuesta del PSOE en la que no se incluye reivindicación alguna a la Junta de Andalucía, Duarte ha incidido en que “habría que explicarle a los ciudadanos de la Costa que para la Junta de Andalucía no es importante la construcción de los accesos desde la A-49 hacia las playas; habría que explicarle también a los ciudadanos de la Cuenca Minera que la Junta no estima importante la construcción de la autovía de la Cuenca Minera; y habría que explicarle al sector turístico en general que la Junta tampoco considera determinantes las conexiones por carretera y vía marítima entre Huelva y Cádiz, sin hablar de los puentes a Punta Umbría o de las conducciones hídricas necesarias para el desarrollo de nuestra agricultura, por citar algunas infraestructuras más que están pendientes por parte del Gobierno andaluz”.

Por lo tanto, ha subrayado Duarte, “el PSOE, una vez más, está en la pancarta, en la reedición de acciones y foros que ya demostraron que no tenían ningún sentido” por lo que ha invitado al PSOE a que “vuelva al camino de la sensatez, del que nunca debía haber salido”.

Asimismo, el popular también se ha referido a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, ha remarcado que “todos los españoles, los andaluces y los onubenses nos debemos congratular por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que en Huelva, además, suponen un fuerte impulso para las infraestructuras”.

Como ha señalado el portavoz del PP, “se ha echado en falta la altura de miras del PSOE, un partido que se supone moderado y constitucionalista” y ha estimado que “era éste el momento en que se tenían que haber dejado de lado los intereses partidistas y haber apostado por el diálogo, el consenso y la estabilidad”. Por ello, ha insistido en que “el PSOE ha perdido una gran oportunidad para que los ciudadanos les vean como un partido útil alejado de los radicalismos” y ha advertido de que “esa actitud la terminará pagando en las urnas”.