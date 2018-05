Ciudadanos propone que el Ayuntamiento defienda unido los proyectos de ferrocarril para Huelva

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en Huelva, María Martín Leyras, solicitará la en el próximo Pleno Ordinario del 30 de mayo que se cree una Comisión Especial Informativa del Pleno, para que se estudien los proyectos sobre ferrocarril para Huelva, en la que estarán todos los grupos políticos de la capital.

Para la portavoz onubense, “es necesario demostrar que esta infraestructura no es una promesa vana ni un arma arrojadiza campaña tras campaña electoral. Hemos creído oportuno comenzar por lo más sencillo, una Comisión Especial Informativa del Pleno con el objetivo de que los onubenses puedan ver que sus representantes de la ciudad son capaces de sentarse a hablar, estudiar y opinar con una sola voz sobre el tren para Huelva”.

La idea que quiere trasladar María Martín, “es que no se use esta infraestructura de forma ventajista. De esta forma, el alcalde, Gabriel Cruz, cuando vaya a adherir al Ayuntamiento a Agrupaciones y Pactos, lo hará refrendado por todos los grupos municipales o con las condiciones que se estudien y dictaminen desde la comisión sobre este tema, y no como un alcalde de un partido. La ciudad nos pide una sola voz, pero debemos estar todos, ya es hora de demostrar que los intereses de la ciudad están por encima de los cálculos electorales”.