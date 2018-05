17 vecinas de San Telmo que siempre juegan el mismo número se reparten 600.000 euros del cupón

now playing

Manuel García ha dado la suerte a un grupo de mujeres que siempre juegan el mismo número “para que cuando llegue el día les toque a todas el mismo premio”, como ha sucedido

El sorteo de la ONCE ha vuelto a dar suerte a la provincia de Huelva, en esta ocasión con casi 600.0000 euros repartidos entre 17 vecinas del antiguo poblado minero de San Telmo que han obtenido 35.000 euros cada una.

La suerte la ha dado Manuel Sánchez, vendedor de la ONCE desde 2011, que cubre en su ruta varios pueblos como Almonaster la Real, Santa Bárabara de Casa y San Telmo, donde ha repartido un total de 595.000 euros. “Aquí estoy, aguantando el chaparrón”, decía esta mañana feliz por haber dado la suerte a clientes diarios suyos, “gente que lo lleva comprando toda la vida de lunes a jueves, que hacen el esfuerzo por comprar su cupón, con pensiones muy bajitas, que viven solas, y que juegan el mismo número todas por si pasa esto, que les tocara a todas el mismo premio”, explica.

“Cuando trabajas como vendedor de la ONCE siempre piensas que puedes dar el premio, es muy difícil lo sé, es complicado, pero realmente pasa, y todos los días sales a la calle a trabajar para hacer feliz a la gente de esa manera”, comenta Manuel que piensa volver esta tarde a celebrar la alegría de sus clientas en San Telmo, que es una pedanía de Cortegana.

El sorteo del miércoles 23 de mayo estaba dedicado al 20 Aniversario de la Fundación Biodiversidad, bajo el lema ‘La biodiversidad es la vida’, y ha dejado otro cupón premiado con otros 35.000 euros respectivamente en Málaga, Los Palacios (Sevilla) y Ubrique (Cádiz), por lo que en total ha repartido 700.000 euros entre las cuatro provincias andaluzas. El resto de premios han ido a Cataluña.

Este viernes, 90 millones de euros con el Eurojackpot

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Y para mañana viernes, 25 de mayo, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece su mayor bote, un total de 90 millones de euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.